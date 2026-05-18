Tajomná noc sa blíži: Úplné zatmenie Slnka ponúkne mimoriadny úkaz, ktorý pritiahne milióny zvedavcov

MADRID - Milióny domácich i zahraničných turistov očakávajú španielske úrady tento rok 12. augusta, kedy bude v pevninskom Španielsku prvýkrát za viac ako 100 rokov viditeľné úplné zatmenie Slnka. Radnica aj vedenie autonómnych regiónov vybrali vyše 130 vyhliadkových miest, kde bude tento astronomický jav možné najlepšie sledovať. Denník El País zostavil ich interaktívnu mapu.
Mapa pozorovacích miest
Úplné zatmenie Slnka bude v Španielsku viditeľné v páse od Galície na severozápade Pyrenejského polostrova až po Baleárske ostrovy v Stredozemnom mori, a to okolo 20:30. Potrvá asi dve minúty. Denník El País vytvoril mapu zatiaľ 130 lokalít, ktoré na tento účel vybrali miestne úrady, a postupne k nim bude dopĺňať ďalšie miesta. Pridal k tomu aj tabuľku s údajmi o presnom začiatku zatmenia, dobe jeho trvania či informácie, či je na danom mieste možné parkovať a aká je kapacita lokality.
Španielska vláda už vlani v auguste vytvorila komisiu, v ktorej sú zástupcovia 13 ministerstiev a ktorá má na starosť prípravy na túto udalosť. Zaistiť je potrebné najmä bezpečnosť kvôli masívnemu prílivu turistov a pohybu ľudí. "Vyzývame obyvateľov, ktorí žijú v oblastiach, kde bude viditeľné úplné zatmenie Slnka, aby ho pozorovali vo svojej obci a tiež s ochrannými okuliarmi," apeloval na Španielov šéf tejto komisie Juan Cruz Cigudosa.
Miestne úrady a polícia sa budú musieť pripraviť aj na veľké presuny áut a ľudí. Keďže zatmenie nastane tesne pred súmrakom, kedy je Slnko veľmi blízko horizontu, budú výhľadu často brániť budovy či stromy alebo aj zhoršené počasie. Očakáva sa, že ľudia sa preto budú na poslednú chvíľu presúvať inam, aby zatmenie videli.
Tohtoročné úplné zatmenie Slnka bude podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) viditeľné okrem Španielska aj v Grónsku, na Islande, v Rusku av malej časti Portugalska, čiastočné zatmenie bude v ten deň vidieť aj inde v Európe, v Afrike či v Severnej Amerike. Tiež pre pozorovateľov v Českej republike pôjde o mimoriadny úkaz, pretože Slnko bude zakryté asi z 90 percent a navyše maximálna fáza zatmenia pripadá na dobu okolo západu Slnka, uviedol server astro.cz. V Španielsku bolo naposledy viditeľné úplne zatmenie Slnka v roku 1959, ale len na Kanárskych ostrovoch. Na pevnine ho mohli ľudia v Španielsku vidieť naposledy v roku 1912.