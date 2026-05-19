Česká topmodelka ohurovala v Cannes: Ako kvetinová víla!

CANNES - Petra Němcová opäť potvrdila svoj cit pre detail. Na červenom koberci filmového festivalu v Cannes zaujala éterickou bielou róbou, v ktorej pôsobila ako postava z rozprávky.
Česká modelka Petra Němcová opäť zažiarila na prestížnom filmovom festivale v Cannes, kde je už dlhoročnou stálicou. Na červenom koberci upútala výraznými šatami. Pri príležitosti svetovej premiéry filmu Garance sa predstavila v pôsobivej bielej večernej róbe s rozprávkovým nádychom.
Jej šaty pôsobili mimoriadne jemne a vzdušne vďaka kombinácii transparentného tylu a delikátnych vrstvených materiálov. Elegantný korzetový strih bez ramienok nechal vyniknúť jej postavu, zatiaľ čo bohaté aplikácie v podobe plastických kvetov, listových motívov a jemných pierok dodali modelu romantický a snový charakter. Celkový efekt ešte umocnila dlhá vlečka, ktorá na červenom koberci vytvárala dramatický dojem.
Festival v Cannes však pre Němcovú nepredstavuje len módne prehliadky a filmové premiéry. Pravidelne sa zúčastňuje aj sprievodných charitatívnych aktivít, ktoré sú významnou súčasťou celého podujatia. Francúzska riviéra sa tak pre ňu stala miestom, kam sa s obľubou vracia už takmer dvadsať rokov.
