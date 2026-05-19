Magyar zverejnil časť spisov: Ide o prípad milosti osobe utajujúcej pedofilný čin

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda zverejnila časť dokumentov k spornému udeleniu milosti osobe zapojenej do utajovania pedofilného trestného činu. Premiér Péter Magyar na utorňajšej tlačovej konferencii zdôraznil, že zvyšnú časť spisov, ktorá je uložená v prezidentskom Sándorovom paláci, by mala zverejniť hlava štátu Tamás Sulyok. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
„Maďarská spoločnosť má právo vedieť, ako bolo prijaté rozhodnutie o udelení milosti osobe, ktorá prispela k utajeniu pedofilného trestného činu,“ píše sa vo vyhlásení Magyarovej vlády na jej webovej stránke. Zverejnené materiály z ministerstva spravodlivosti odkrývajú nové detaily o prípade, ktorý viedol k odstúpeniu prezidentky Katalin Novákovej a ministerky spravodlivosti Judit Vargovej, ktorá bola vtedy Magyarovou manželkou. Zároveň zohral kľúčovú úlohu pri politickom vzostupe Magyara a porážke strany Fidesz vo voľbách, píše server.
Keďže zverejnené spisy neobsahujú kompletnú dokumentáciu z prezidentskej kancelárie, premiér vyzval na sprístupnenie zvyšných materiálov pre úplné objasnenie politickej zodpovednosti. Cieľom tohto kroku je podľa neho zabezpečiť úplnú transparentnosť a zamedziť tajnému prijímaniu podobných rozhodnutí o milosti v budúcnosti.
Prezidentka Nováková udelila v apríli 2023 prezidentskú milosť Endremu K. Išlo o bývalého zástupcu riaditeľa detského domova v meste Bicske, ktorý bol právoplatne odsúdený za to, že nútil obete sexuálneho zneužívania, maloletých chlapcov, podpisovať nepravdivé vyhlásenia, čím kryl pedofilné správanie svojho nadriadeného. Nováková 10. februára 2024 odstúpila z funkcie. Nový prezident Sulyok odmietol zverejniť podrobné detaily prípadu kontroverznej milosti udelenej Novákovou s odvolaním sa na ochranu osobných údajov a na ústavné procesy.