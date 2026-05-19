Poslanec Jozef Pročko mal nehodu na motorke: VIDEO Opísal dramatické chvíle! Mal šťastie v nešťastí

BRATISLAVA - Opozičný poslanec Jozef Pročko (Slovensko) mal nehodu na motorke. Počas jazdy cez Bratislavu z auta idúceho pred ním odpadla kovova súčiastka a poslance ju trafil kolesom. Našťastie si incident nevyžiadal žiadne zranenia.
Pročko vo videu zverejnenom na sociálnej sieti uviedol, že na motorke išiel na stretnutie, ktoré sa konalo v jednom z bratislavských nákupných centier. "Po stretnutí som privádzačom z Petržalky išiel smerom do Rače na most ponad Dunaj, keď tu predo mnou z idúceho auta padla na zem táto tyčka," ukázal poslanec vo videu na malú kovovú tyč.
Pročko trafil tyč kolesom. "Koleso ju zodvihlo, odlomilo mi dekel a dostal som defekt," uviedol. Našťastie sa incident neodohral vo vysokej rýchlosti, podľa Pročka išiel v tom čase približne 10-15 km/h. Nikomu sa tak nič nestalo a všetko si odniesla len motorka. Poslanec potom na mieste počkal na kamaráta, ktorý mu pomohol poškodený stroj odniesť na vozíku. "Želám každému jednému motorkárovi a každému jednému človeku šťastný návrat domov," dodal Pročko v závere videa.
Neskôr zverejnil status, v ktorom ozrejmil, že po incidente zastavil na mieste ktoré nikoho neohrozovalo. "Mal som reflexnú bundu a hlavne zo srdca ďakuhem Palovi Silárdovi za nezištnú pomoc," napísal. "Keď vidím stáť motorkára na kraji cesty zastanem dám blikačky a spýtam sa či niečo potrebuje. Či som na aute či na motorke. Včera tak urobili cca 6 šoféri. Zastavili dali blikačky a cez okno sa spýtali či potrebujem pomoc. Aj im zo srdca ďakujem," dodal.