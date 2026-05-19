Útoky pokračujú: Irán v najnovšom návrhu na ukončenie vojny žiada TOTO

TEHERÁN - Najnovší návrh Iránu na ukončenie vojny zahŕňa koniec nepriateľských akcií na všetkých frontoch vrátane Libanonu, odchod amerických jednotiek z oblastí v blízkosti islamskej republiky a reparácie za škody spôsobené vojnou Spojených štátov a Izraela v Iráne, uviedol námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharibábádí. Informuje správa agentúry Reuters a stanica Sky News.
Gharibábádí podľa iránskej agentúry IRNA tvrdí, že Teherán žiada aj zrušenie sankcií voči krajine, uvoľnenie zmrazených aktív a ukončenie americkej námornej blokády. Pakistanský zdroj tvrdí, že Islamabad v pondelok odovzdal USA nový iránsky návrh, pričom obe strany podľa neho „neustále menia svoje cieľové méty“. „Nemáme veľa času,“ konštatoval.
Spomínané podmienky sa podľa Reuters zdajú byť len málo zmenené oproti predchádzajúcej ponuke Teheránu, ktorú americký prezident Donald Trump minulý týždeň opísal ako „odpad“. Trump v pondelok vyhlásil, že USA na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov odložili útok na islamskú republiku plánovaný na utorok. Prezident tým podľa svojich slov chce dať priestor na „vážne rokovania“.
Neskôr novinárom povedal, že by bol spokojný, ak by USA s Iránom dosiahli dohodu, ktorá by mu zabránila získať jadrovú zbraň. Aj keď žiadna strana verejne neoznámila ústupky v rokovaniach, ktoré už mesiac stagnujú, vysokopostavený iránsky predstaviteľ v pondelok naznačil, že Washington zmierňuje niektoré svoje požiadavky. USA podľa neho súhlasili s uvoľnením štvrtiny zmrazených iránskych aktív vo výške desiatok miliárd dolárov. Teherán chce uvoľnenie všetkých týchto aktív.
Washington podľa tohto zdroja preukázal viac flexibility aj v prípade, keď dovolil Iránu pokračovať v niektorých mierových jadrových aktivitách pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Spojené štáty nepotvrdili, že by na rokovaniach s niečím súhlasili, informuje Reuters. Americký predstaviteľ hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity odmietol správu iránskej tlačovej agentúry Tasním, že USA súhlasili, že počas rokovaní zrušia ropné sankcie voči Iránu.
Izraelská armáda zadržala väčšinu lodí s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy
Izraelská armáda zadržala vo východnej časti Stredozemného mora 41 lodí medzinárodnej iniciatívy Global Sumud Flotilla, ktoré prevážali humanitárnu pomoc pre Pásmo Gazy. Desať plavidiel naďalej pokračuje v plavbe smerom k palestínskemu územiu, informovala v utorok izraelská verejnoprávna televízia KAN. Píše správa agentúr DPA a Reuters.
Izraelské námorníctvo pokračovalo v noci na utorok v akcii proti iniciatíve Global Sumud Flotilla a prevzalo kontrolu nad väčšinou z celkového počtu 54 lodí, konštatovala televízia. V rámci operácie doteraz zadržali približne 250 aktivistov. Organizátori plavby hovorili o „únose“. Od pondelka súčasne zadržali ďalších viac ako 40 osôb.
Izraelská operácia proti flotile vzdialenej 250 námorných míľ od Pásma Gazy je „ďalším nezákonným útokom na otvorenom mori“, uviedla organizácia na svojej webovej stránke. Cieľom flotily bolo „vytvoriť humanitárny koridor a prelomiť nezákonné obliehanie Gazy zo strany Izraela“. Ministerstvo zahraničných vecí v Tel Avive označilo flotilu za provokáciu a uviedlo, že na lodiach sa zatiaľ nenašli žiadne zásoby humanitárnej pomoci. Izraelský spravodajský portál ynet informoval, že aktivistov po zadržaní premiestnili do väznice na vojenskej lodi. Odtiaľ ich majú previezť do izraelského prístavného mesta Ašdod.
Aktivisti z predchádzajúcich flotíl boli deportovaní späť do svojich domovských krajín. Ministri zahraničných vecí Jordánska, Indonézie, Španielska, Pakistanu, Brazílie, Turecka, Bangladéša, Kolumbie, Líbye a Maldív v spoločnom vyhlásení medzičasom odsúdili „obnovené izraelské útoky proti flotile Global Sumud, mierovej civilnej humanitárnej iniciatíve zameranej na upriamenie medzinárodnej pozornosti na katastrofálne humanitárne utrpenie palestínskeho ľudu“, pripomenula DPA.