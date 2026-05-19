Nitrianski policajti odhalili vodiča pod vplyvom drog: Mal pozitívy test na metamfetamín

NITRA - Policajti z nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky odhalili vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog. Ten im následne aj vydal dávku bielej kryštalickej látky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti zastavili a kontrolovali 38-ročného vodiča vozidla Škoda Superb počas hliadkovej služby. Po predložení dokladov ho podrobili dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Následne ho vyzvali podrobiť sa skríningovému testu na zistenie drog v organizme, kde vyšiel pozitívny výsledok na metamfetamín.
Vodič po výzve policajtov vyložil na kapotu služobného auta sklenenú fajku a vrecko s bielou kryštalickou látkou. Uviedol, že ide o pervitín. Policajti obmedzili muža na osobnej slobode. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. Navyše vodič prišiel aj o vodičský preukaz.