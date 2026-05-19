KDH chce odvolať Kaliňáka: Preveriť žiada aj zákazky pri prešovskej nemocnici

BRATISLAVA - Opozičné KDH bude iniciovať odvolanie ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v Národnej rade SR v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Súčasne podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre zákazku na stavebný dozor a na Protimonopolný úrad SR v súvislosti s postupom pri zapojení piatich firiem do pokračovania stavby. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady SR za KDH František Majerský.
Kritizoval technický stav časti rozostavanej nemocnice a zodpovednosť za priebeh projektu pripísal ministrovi obrany. Tvrdí, že stavba je riadená netransparentne a že pri verejných zákazkách na stavebný dozor mohlo dôjsť k obchádzaniu zákona. „Prešovská nemocnica je fabrikou na priame zákazky; 8,6 milióna eur sa rozdelilo napriamo do 50.000 eur alebo formou troch cenových ponúk do 200.000 eur,“ skonštatoval poslanec.
Podľa Majerského bolo následne bez verejnej súťaže oslovených päť stavebných spoločností, ktoré majú pokračovať na projekte za približne 260 miliónov eur. KDH tvrdí, že ide o nebezpečný precedens a chce preveriť zákonnosť postupu aj na Protimonopolnom úrade SR.„Chceme, aby sa prešovská nemocnica dostavala, ale aby sa dostavala transparentným spôsobom. Všetky peniaze, ktoré majú zaplatiť daňoví poplatníci, musia byť jasné, zrozumiteľné a zdokumentované. Ľudia majú právo vedieť, kam ich peniaze idú a komu idú, a nie aby sa to dialo takýmto spôsobom ako v prípade prešovskej nemocnice,“ podotkol Majerský.
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v piatok (15. 5.) odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Minister obrany to uviedol na pondelňajšej (18. 5.) tlačovej konferencii. Zároveň uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi.