MIMORIADNE V Prahe sa zrazil autobus s električkou, zasahujú všetky záchranné zložky! Vyhlásili traumaplán

PRAHA - V českej metropole došlo v utorok predpoludním k vážnej dopravnej nehode. Podľa prvotných informácií sa zrazil autobus s električkou, na mieste má byť viacero zranených.
Ako informovala česká polícia, k dopravnej nehode autobusu a električky došlo na ulici Chodovská v pražských Záběhlicích. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Zdravotnícka záchranná služba hlavného mesta Prahy vyhlásila traumaplán, na mieste má byť 15 zranených. Dodala, že tam okamžite vyslala štyri posádky pohotovostnej služby, tri sanitky aj špeciálny tím EVA.
"Na mieste je viac zranených osôb. Upozorňujeme vodičov, že z dôvodu poskytovania pomoci zraneným a vyslobodenia vodiča je v mieste obmedzená premávka," informuje polícia na sociálnej sieti.
Podľa zverejnených fotografií sa autobus s električkou stretli čelne. Hasiči následne uviedli, že vodičov sa podarilo vyslobodiť. Podľa nich je cesta uzavretá z oboch strán.