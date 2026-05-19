Brala liek na sústredenie, skončila na dne: Žena opisuje závislosť, ktorá jej takmer zničila život

LONDÝN - Malo jej to pomôcť zvládať bežný život. Namiesto toho prišla závislosť, psychické problémy a kolaps organizmu. Príbeh ženy, ktorá roky užívala Adderall, otvoril veľkú diskusiu o rizikách populárnych liekov na ADHD.

Lieky na ADHD sú pre mnohých ľudí bežnou súčasťou života. Pomáhajú so sústredením, hyperaktivitou či každodenným fungovaním. Odborníci však upozorňujú, že pri nesprávnom užívaní môžu viesť aj k vážnym problémom vrátane závislosti, píše The Sun.

Veľkú pozornosť teraz vyvolal príbeh ženy, ktorá priznala, že jej život sa po užívaní lieku Adderall postupne „vymkol spod kontroly“. Tvrdí, že spočiatku mala pocit, že konečne všetko zvláda – bola produktívnejšia, mala viac energie a dokázala fungovať celé hodiny bez únavy.

Postupne sa však situácia začala meniť. Žena opisuje, že bez liekov nedokázala normálne fungovať a dávky sa postupne zvyšovali. Pridali sa problémy so spánkom, úzkosti, vyčerpanie aj psychické kolapsy.

Adderall patrí medzi stimulanty používané najmä pri liečbe ADHD. Obsahuje amfetamínové látky, ktoré ovplyvňujú chemické procesy v mozgu a zlepšujú koncentráciu. Pri nesprávnom alebo dlhodobom užívaní však môže vzniknúť psychická aj fyzická závislosť.

Odborníci upozorňujú, že problém sa netýka len ľudí s diagnózou ADHD. V zahraničí sa lieky často zneužívajú aj medzi študentmi či pracujúcimi ľuďmi, ktorí chcú byť výkonnejší, menej unavení alebo zvládať vysoké pracovné tempo.

Psychológovia hovoria, že tlak na výkon je dnes obrovský. Ľudia chcú stíhať prácu, domácnosť aj osobný život a niektorí začnú lieky vnímať ako spôsob, ako fungovať „lepšie než normálne“.

Práve to však môže byť nebezpečné. Dlhodobé užívanie stimulantov môže viesť k problémom so srdcom, úzkostiam, depresiám či extrémnemu vyčerpaniu organizmu. V niektorých prípadoch boli zaznamenané dokonca infarkty, psychózy alebo náhle úmrtia.

Žena priznala, že najhorší bol moment, keď si uvedomila, že bez tabletiek už nevie normálne fungovať. Každý deň sa podľa jej slov začal točiť len okolo ďalšej dávky a snahy udržať si energiu.

Odborníci upozorňujú, že závislosť od liekov býva často nenápadná. Keďže ide o legálne predpisované lieky, mnohí ľudia si problém uvedomia až vo chvíli, keď je veľmi vážny.

Veľkým problémom je aj náhle vysadenie. Pri stimulantových liekoch sa môžu objaviť silná únava, depresívne stavy, podráždenosť alebo problémy so sústredením.

Príbeh ženy teraz otvoril veľkú diskusiu o tom, ako ľahko sa môže z pomoci stať závislosť. Odborníci pritom zdôrazňujú, že lieky na ADHD môžu byť pri správnom používaní veľmi účinné, no musia zostať pod odborným dohľadom.

Zdá sa, že v dobe neustáleho tlaku na výkon hľadá čoraz viac ľudí spôsob, ako fungovať rýchlejšie a efektívnejšie. A niekedy môže byť hranica medzi pomocou a problémom oveľa tenšia, než sa zdá.

