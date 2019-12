Tieto dve sa už neznesú! Prominentný pár sa rozvádza

Štyridsaťštyriročná Sara Gilbert sa dostala do povedomia ako Darlene Conner v seriáli Roseanne (1988 - 1997). V roku 1992 zaujala v dráme Jedovatý brečtan. V rokoch 2004 až 2007 sa predstavila ako doktorka Jane Figler v televíznom hite Pohotovosť (1994 - 2009) a v období 2007 až 2010 stvárňovala Leslie Winkle v seriáli Teória veľkého tresku (2007). Gilbert má zo vzťahu s televíznou producentkou Allison Adler pätnásťročného syna Leviho a dvanásťročnú dcéru Sawyer. Svoju homosexuálnu orientáciu zverejnila v roku 2010.

Päťdesiatštyriročná Linda Perry sa po pôsobení v už nefungujúcej kapele 4 Non Blondes začiatkom 90. rokov minulého storočia a krátkej sólovej kariére začala venovať skladaniu piesní pre iných interpretov. Okrem hitu What's Up? spomínanej formácie napísala skladby napríklad aj pre Pink (Get the Party Started), Christinu Aguileru (Beautiful), s Gwen Stefani sa podieľala na tvorbe piesne What You Waiting For?. Podpísaná je tiež pod nahrávkami Courtney Love, Sugababes, Alicie Keys, Skin, KT Tunstall či Kelly Osbourne.