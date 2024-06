Speváčka legendárneho hitu: Pred svetom utajila rakovinu prsníka… Opísala svoj náročný boj!

(Zdroj: pixabay.com)

Americká speváčka sa preslávila v skupine 4 Non Blondes, v ktorej bola hlavná speváčka. Táto kapela sa zviditeľnila hlavne obrovským hitom What's Up, ktorý má na Youtube viac ako 1,7 miliardy zhliadnutí.

V posledných rokoch však bojovala s vážnymi zdravotnými problémami. V najnovšom dokumente Linda Perry: Let It Die Here, ktorý mal premiéru na filmovom festivale Tribeca Film Festival v New Yorku povedala, že v roku 2021 jej diagnostikovali rakovinu prsníka a musela podstúpiť dvojitú mastektómiu. To, že má rakovinu, zistila pri vyšetreniach, ktoré podstúpila, pretože chcela ísť na plastickú operáciu pŕs.

„Môj doktor v podstate povedal, že rakovina, ktorú som mala, sa väčšinou nájde až v čase, kedy človeku zostáva 6 mesiacov až 2 roky života. Nikdy by som ju nenašla a nikdy by som s tým nič nerobila, pretože by som si myslela, že sa cítim zle kvôli stresujúcemu obdobiu, ktoré som vtedy prežívala," povedala vo svojom dokumente Perry. Tieto slová citoval magazín People, pre ktorý zároveň priznala, že mala obrovské šťastie a dostala príležitosť, ktorú veľa žien nedostane.

Linda Perry (Zdroj: Profimedia)