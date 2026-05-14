Prezidentova milenka? Za minuloročnou hádkou Macronovcov boli správy s herečkou

PARÍŽ - Za manželským sporom medzi Emmanuelom Macronom a jeho manželkou Brigitte, ktorý vlani po prílete do Vietnamu zachytili kamery, stáli koketné textové správy medzi prezidentom a herečkou iránskeho pôvodu Golshifteh Farahaniovou. Vo svojej novej knihe Un Couple (Presque) Parfait, ktorej názov možno preložiť ako (Takmer) dokonalý pár, to tvrdí francúzsky novinár Florian Tardif. Zatiaľ čo Macron udalosť pôvodne vysvetľoval ako žart či podpichovanie, niektoré nielen francúzske médiá ju považovali za facku, ktorú Macronová uštedrila svojmu manželovi.
Video z minuloročného mája po prílete do Hanoja po otvorení dverí lietadla ukazuje, ako Macronová rukou odstrkuje Macronovu hlavu. Macron sa následne z paluby lietadla pozrel smerom na letiskovú plochu a zamával. Pri zostupovaní po pripravených schodoch ponúkol manželke ruku, tá ju však neprijala. Médiá následne písali o hádke a niektoré spomínané odstrčenie označili za facku.
O herečne napísal, že je krásna
Macron sa udalosť snažil bagatelizovať ako vtip. Prezidentov sprievod podľa denníka Le Parisien najskôr naznačoval, že záznam mohol byť dielom umelej inteligencie. Tardif však v stredu pri predstavovaní knihy televízii RTL povedal, že od ľudí blízkych Macronovcom sa dozvedel, že Macron niekoľko mesiacov udržiaval s Farahaniovou platonický vzťah a že niektoré zo vzájomných správ zašli príliš ďaleko.
Prezident o herečke okrem iného napísal, že je veľmi krásna. Novinár k sporu uviedol, že 73-ročná Macronová mala po zhliadnutí korešpondencie obavy, že by ju jej 48-ročný manžel mohol opustiť. Samotná 42-ročná Farahaniová podľa portálu Independent na otázky novinárov tieto špekulácie odmietla a povedala, že jej väzby na Macrona boli platonické.
Dostala sa k správam, ktoré si nikdy nemala prečítať
Hoci Tardif s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že Macronová sa dostala k textovým správam svojho manžela, ktoré „nikdy čítať nemala“, zdroj denníka Le Parisien naopak povedal, že Macronová prezidentov telefón nikdy neprehliada. „Všetko v tej knihe sú fakty, fakty a len fakty,“ tvrdí však Tardif.
Médiá v minulosti informovali o prípadoch napätia medzi Macronovcami a na spory poukazoval aj americký prezident Donald Trump. Ten si tento rok v apríli na súkromnom obede robil z Macrona žarty, keď okrem iného vyhlásil, že manželka sa k nemu správa veľmi zle a že francúzsky prezident sa stále zotavuje z úderu do tváre, ktorý dostal. Macron, ktorého sa zastali aj jeho francúzski politickí rivali, povedal, že Trumpove výroky si nezaslúžia komentár, pretože nie sú vkusné ani na úrovni.