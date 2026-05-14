Štvrtok14. máj 2026, meniny má Bonifác, zajtra Žofia, Sofia

Cyklista sa druhýkrát narodil: Riskantná jazda ho takmer stála život! VIDEO ako ho o centimetre minul rýchlik

Mladí cyklista v Holandsku sa len tesne vyhol prechádzajúcemu vlaku.
Mladí cyklista v Holandsku sa len tesne vyhol prechádzajúcemu vlaku. (Zdroj: Facebook/proRail)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

AMSTERDAM – Od malička nás okolie učí, že si máme dávať veľký pozor, keď prechádzame cez železničné priecestie. V opačnom prípade môže dôjsť k smrteľným a najmä zbytočným tragédiám. Navyše si treba uvedomiť, že pri hazardnom prechádzaní cez koľaje neriskujete len vlastný život, ale aj životy cestujúcich.

Sociálnymi sieťami koluje video, pri ktorom tuhne krv v žilách. Mladý cyklista prechádza cez železničné priecestie v okamihu, keď sa zo strany rúti rýchlik. Jeho zadné koleso minie len o centimetre. Podobné situácie sa odohrávajú denno denne po celom svete. 

Video uverejnila holandská vlaková spoločnosť ProRail, pričom tým chcela poukázať na svedectvá rušňovodičov. Kampaň zameraná najmä na mladistvých, poukazuje na šok, ktorý nastáva hneď po tragédii a útrapy, ktoré následne prežívajú rodiny obetí.

Desivé štatistiky 

Cyklisti bežne a motorkári bežne prechádzajú okolo zosunutých závor, aby ušetrili pár minút cesty. Neuvedomujú si však, že hazardujú so životmi desiatok ďalších ľudí. Medzi rokmi 2021 a 2025 stúpli vlakové nešťastia a "takmer nešťastia" na železničných priecestiach na 33 z pôvodných 17 percent.

Zábery tohto desivého videa sa šíria aj po školách, aby si deti uvedomili, akej hrozbe čelia, keď prechádzajú pod spustenými závorami. 

Dve zásadné rady 

Spoločnosť Pro Rail zdôrazňuje dve zásadné pravidlá. Vždy treba zastaviť na červenú, pretože vlaky sa presúvajú rýchlejšie, ako zdá na prvý pohľad. A za ďalšie, v každom prípade treba počkať, aj keď to trvá trochu dlhšie. Nikdy sa neodporúča vkročiť na koľaje, pokiaľ sú závory ešte spustené.

Viac o téme: HazardPriecestieKampaňVlakyZávoryMladistvíŽelezničná dopravaHolandskoProRail
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dievča chcelo v pražskom
DESIVÉ ZÁBERY Dievča si v metre SADLO na koľajnice, jej pokus o SAMOVRAŽDU nevyšiel! TOTO zachytila kamera
Zahraničné
Útočník Lawrence Reed si
OHAVNÝ čin vo vlaku: Násilník spravil z cestujúcej živú POCHODEŇ! Veľké pochybenie súdov, dávno mal sedieť za mrežami
Zahraničné
Ďalšia nehoda VLAKOV! Čo
Ďalšia nehoda VLAKOV! Čo sa to deje? Zrazili sa vozne od jedného dopravcu, celú oblasť uzavreli
Zahraničné
FOTO Útok nožom vo vlaku
VÝPOVEDE SVEDKOV desivého útoku vo vlaku v Británii: Všade bola KRV, skryli sme sa na toaletách!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ako sa rozrastala rodina Nikolety Stachovičovej Hílkovej
Ako sa rozrastala rodina Nikolety Stachovičovej Hílkovej
Prominenti
Dominiku Mirgovú prekvapil na koncerte syn
Dominiku Mirgovú prekvapil na koncerte syn
Prominenti
Prvý slovenský Kampus by mal byť hotový v roku 2030, stáť má pri Slnečniciach
Prvý slovenský Kampus by mal byť hotový v roku 2030, stáť má pri Slnečniciach
Správy

Domáce správy

undefined
Ministerstvo zdravotníctva chce vytvoriť nový legislatívny rámec: Ide o zoznam zdravotných výkonov
Domáce
Ministerstvo spravodlivosti odmieta zavádzajúce
Ministerstvo spravodlivosti odmieta zavádzajúce tvrdenia o pandemickej dohode WHO
Domáce
LOZ žiada kontrolu v
LOZ žiada kontrolu v nemocnici v Košiciach: Ministerstvo však odkazuje na inšpekčný deň
Domáce
Vo Zvolene otvorili zmodernizovanú materskú školu: Nové pavilóny, viac miest aj podpora pre znevýhodnené deti
Vo Zvolene otvorili zmodernizovanú materskú školu: Nové pavilóny, viac miest aj podpora pre znevýhodnené deti
Banská Bystrica

Zahraničné

Mladí cyklista v Holandsku
Cyklista sa druhýkrát narodil: Riskantná jazda ho takmer stála život! VIDEO ako ho o centimetre minul rýchlik
Zahraničné
FOTO O Brigitte Macronovej sa
Prezidentova milenka? Za minuloročnou hádkou Macronovcov boli správy s herečkou
Zahraničné
Sprava predseda Národnej rady
Snemovňa v Česku sa búri! Je proti zjazdu sudetských Nemcov v Brne
Zahraničné
Palestínsky prezident Mahmúd Abbás
Prezident Abbás sa zaviazal usporiadať voľby i zaviesť reformy
Zahraničné

Prominenti

Amy Tapper
26-ročná televízna hviezda schudla vyše 50 kíl: Takto dosiahla svoje štíhlejšie ja!
Zahraniční prominenti
Fight Night Challenge, Jasmina
Veľká životná zmena u Jasminy a Rytmusa: Dotkne sa to ich syna Sanela!
Domáci prominenti
FOTO Festival Cannes: Herečka s
Festival Cannes: Herečka s bizarnosťou na hlave a modelka (49) ukazovala bradavky!
Zahraniční prominenti
Predstavenie detskej knihy. Na
Jovinečko prvýkrát prehovoril o úplatkoch za politickú kampaň: TAKÁTO je podľa neho pravda!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Technici miestnej univerzity neďaleko
BIZARNÁ scenéria: TOTO hraničí s katastrofou! VIDEO Nad diaľnicou visí na skale veterán
Zaujímavosti
undefined
Odborníci varujú: Školy robia VEĽKÚ chybu! TENTO krok ničí deťom zdravie aj prospech
Zaujímavosti
FOTO Vzácny diamant lámal na
Vzácny diamant lámal na aukcii REKORDY: Predali ho za NEUVERITEĽNÚ sumu! FOTO Pozrite na tú krásu
Zaujímavosti
Zabudnite na preplnené mestá:
Zabudnite na preplnené mestá: Táto talianska dedinka vás ohromí na prvý pohľad
dromedar.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk
Zdroj: KolagenDrink
Začala neskoro, no dnes beháva maratóny: Čo stojí za úspechom známej Slovenky?
plnielanu.sk

Ekonomika

Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Klienti 365.bank môžu počas Mastercard Day využiť zľavy až do výšky 33 % na nákupy, služby aj zážitky
Klienti 365.bank môžu počas Mastercard Day využiť zľavy až do výšky 33 % na nákupy, služby aj zážitky

Šport

VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
Reprezentácia
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
Tipsport liga
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
Tipsport liga
Keby radšej riešil svoj bordel: Šéf Realu si kopol do Barcelony, klamstvá a milióny rozhodcom
Keby radšej riešil svoj bordel: Šéf Realu si kopol do Barcelony, klamstvá a milióny rozhodcom
La Liga

Auto-moto

Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Doprava
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Novinky
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Doprava

Kariéra a motivácia

Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Motivácia a inšpirácia
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Práca a voľný čas
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Aktuality
Pitný režim v hale: Prečo čistá voda nestačí a kedy vám „ionťák“ zachráni zmenu?
Pitný režim v hale: Prečo čistá voda nestačí a kedy vám „ionťák“ zachráni zmenu?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nealkoholické koktejly
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Rady a tipy

Technológie

Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Windows
USA chcú vesmírny štít za 1,2 bilióna dolárov. Zlatá kupola vraj aj tak nezastaví Rusko a Čínu
USA chcú vesmírny štít za 1,2 bilióna dolárov. Zlatá kupola vraj aj tak nezastaví Rusko a Čínu
Vojenské technológie a výskum
WhatsApp dostáva súkromný režim pre rozhovory s AI. Meta tvrdí, že k tvojim citlivým otázkam nebude mať prístup
WhatsApp dostáva súkromný režim pre rozhovory s AI. Meta tvrdí, že k tvojim citlivým otázkam nebude mať prístup
Bezpečnosť
Googlebook spojí Android, ChromeOS a Gemini: Google ukázal notebook, ktorý môže zmeniť spôsob, akým používaš počítač aj telefón
Googlebook spojí Android, ChromeOS a Gemini: Google ukázal notebook, ktorý môže zmeniť spôsob, akým používaš počítač aj telefón
Správy

Bývanie

Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka

Pre kutilov

Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Okrasná záhrada
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Partnerské vzťahy
Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mladí cyklista v Holandsku
Zahraničné
Cyklista sa druhýkrát narodil: Riskantná jazda ho takmer stála život! VIDEO ako ho o centimetre minul rýchlik
Pomery ako za 2.
Domáce
Pomery ako za 2. svetovej vojny v prešovskej nemocnici: Telá ležali na regáloch v igelitoch vedľa krabíc!
Stretnutie Si Ťin-pchinga a
Zahraničné
Šok počas stretnutia Si Ťin-pchinga s Trumpom: VIDEO Zrazu sa ozvala rana! Vypadnite odtiaľto
Trus hlodavcov, predaj po
Domáce
Trus hlodavcov, predaj po záruke a slabá hygiena! FOTO z kontrol u predajcov dvíhajú žalúdok, dostali pokuty

Ďalšie zo Zoznamu