Cyklista sa druhýkrát narodil: Riskantná jazda ho takmer stála život! VIDEO ako ho o centimetre minul rýchlik

AMSTERDAM – Od malička nás okolie učí, že si máme dávať veľký pozor, keď prechádzame cez železničné priecestie. V opačnom prípade môže dôjsť k smrteľným a najmä zbytočným tragédiám. Navyše si treba uvedomiť, že pri hazardnom prechádzaní cez koľaje neriskujete len vlastný život, ale aj životy cestujúcich.
Sociálnymi sieťami koluje video, pri ktorom tuhne krv v žilách. Mladý cyklista prechádza cez železničné priecestie v okamihu, keď sa zo strany rúti rýchlik. Jeho zadné koleso minie len o centimetre. Podobné situácie sa odohrávajú denno denne po celom svete.
Video uverejnila holandská vlaková spoločnosť ProRail, pričom tým chcela poukázať na svedectvá rušňovodičov. Kampaň zameraná najmä na mladistvých, poukazuje na šok, ktorý nastáva hneď po tragédii a útrapy, ktoré následne prežívajú rodiny obetí.
Desivé štatistiky
Cyklisti bežne a motorkári bežne prechádzajú okolo zosunutých závor, aby ušetrili pár minút cesty. Neuvedomujú si však, že hazardujú so životmi desiatok ďalších ľudí. Medzi rokmi 2021 a 2025 stúpli vlakové nešťastia a "takmer nešťastia" na železničných priecestiach na 33 z pôvodných 17 percent.
Zábery tohto desivého videa sa šíria aj po školách, aby si deti uvedomili, akej hrozbe čelia, keď prechádzajú pod spustenými závorami.
Dve zásadné rady
Spoločnosť Pro Rail zdôrazňuje dve zásadné pravidlá. Vždy treba zastaviť na červenú, pretože vlaky sa presúvajú rýchlejšie, ako zdá na prvý pohľad. A za ďalšie, v každom prípade treba počkať, aj keď to trvá trochu dlhšie. Nikdy sa neodporúča vkročiť na koľaje, pokiaľ sú závory ešte spustené.