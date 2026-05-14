Vzácny diamant lámal na aukcii REKORDY: Predali ho za NEUVERITEĽNÚ sumu! FOTO Pozrite na tú krásu

ŽENEVA - Modrozelený diamant Ocean Dream s hmotnosťou 5,5 karátu sa v stredu na aukcii Christie’s v Ženeve predal za viac než 13,5 milióna švajčiarskych frankov (14,75 milióna eur). Podľa aukčnej spoločnosti ide o rekordnú cenu za drahokamu tohto druhu predaný na dražbe, informovala agentúra AP.
Diamant trojuholníkového brusu označovaný za najväčší známy v sýtej modrozelenej farbe bol objavený v 90. rokoch v strednej Afrike. Predajná cena výrazne prekonala predaukčný odhad na úrovni sedem až desať miliónov frankov. Prezident Christie’s pre región Ázie a Tichomoria Rahul Kadakia uviedol, že kupujúcim bol súkromný klient, ktorého identitu nezverejnili. Predaj diamantu trval približne 20 minút, čo podľa Kadakiu svedčí o veľkom záujme dražiteľov.
Ocean Dream bol vystavený aj na výstave Smithsonian Splendor of Diamonds v roku 2003. Keď ho Christie’s dražila v roku 2014, predal sa za približne 8,5 milióna dolárov (7,26 milióna eur). Výkonný riaditeľ internetového klenotníctva 77 Diamonds Tobias Kormind označil výsledok dražby za „hodný najvzácnejšieho modrozeleného diamantu na svete“. Aukčné domy Christie’s a Sotheby’s pred časom upozornili, že zberatelia v posledných rokoch prejavujú čoraz väčší záujem o vzácne farebné diamanty, ktoré tvoria len malý zlomok všetkých týchto vyťažených drahokamov.
Šesťkarátový sýtomodrý diamant, ktorý pochádza zo slávnej bane Cullinan v Juhoafrickej republike, sa však v utorok na dražbe Sotheby’s nepredal. Predaukčný odhad jeho ceny sa pohyboval medzi 7,2 až 9,6 milióna frankov (7,86 až 10,48 milióna eur). Aukčná spoločnosť následne uviedla, že o diamant prejavilo záujem viacero potenciálnych kupcov a očakáva sa jeho neskorší predaj.