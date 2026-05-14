Ministerstvo zdravotníctva chce vytvoriť nový legislatívny rámec: Ide o zoznam zdravotných výkonov

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce vytvoriť nový legislatívny rámec pre zoznam zdravotných výkonov. Priniesť to má okrem iného dynamický proces aktualizácie obsahu zoznamu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
„Účelom návrhu zákona je definovať nový legislatívny rámec zoznamu zdravotných výkonov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Kľúčovou úpravou návrhu zákona je definovanie dynamického procesu medicínskej aktualizácie obsahu zoznamu a pridelenia váhy zdravotným výkonom formou bodového ohodnotenia,“ ozrejmil rezort. Poukázal pritom na potrebu prijatia novej právnej úpravy. Upozornil na absenciu mechanizmu pravidelnej a odbornej aktualizácie, ktorá by zabezpečovala pravidelné zaraďovanie, prehodnocovanie alebo vyraďovanie zdravotných výkonov v súlade s aktuálnymi poznatkami lekárskej vedy.
Nezavádza cenovú reguláciu zdravotných výkonov
Ministerstvo zároveň vysvetlilo, že nový legislatívny rámec explicitne nezavádza cenovú reguláciu zdravotných výkonov. „Určovanie konečných cien zostáva predmetom zmluvných dojednaní zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ dodalo. Do pripomienkového konania rezort predložil tiež návrh úpravy vyhlášky k výpočtu indexu rizika nákladov. „Navrhovaná právna úprava jednoznačne definuje náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré sú základným parametrom pri výpočte indexu rizika nákladov, a bez ich jednoznačného určenia nie je možné dosiahnuť čo najvyššiu vypovedaciu schopnosť indexu,“ vysvetlil.