Jovinečko prvýkrát prehovoril o úplatkoch za politickú kampaň: TAKÁTO je podľa neho pravda!

BRATISLAVA - Kauza okolo platenej politickej kampane naberá na obrátkach. Po vyjadreniach Bianky Rumanovej sa najnovšie ozval aj samotný Filip Jovanovič alias Jovinečko, ktorý prvýkrát verejne prehovoril o obvineniach spájaných so Zuzanou Plačkovou a ponukou peňazí za politickú propagáciu.
Pred niekoľkými týždňami sa objavili informácie o ponuke peňazí influencerom za podporu prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho na sociálnych sieťach. Celá kauza sa začala riešiť po tom, čo influencer Filip Jovinečko Jovanovič mal podľa medializovaných informácií vypovedať o telefonáte od Zuzany Plačkovej. Tá mu mala podľa jeho slov ponúknuť približne 25- až 30-tisíc eur za zverejnenie podpory Pellegrinimu v roku 2024.
Do celej kauzy sa zapojila aj jeho bývalá partnerka Bianka Rumanová, ktorá sa ho zastala v rozhovore u Oskara Baramiho. Uviedla, že práve ona mala Plačkovej poskytnúť kontakt na Jovinečka. „Áno, ja som jej ho dala a ja neviem, za pár minút na to mu zavolala,“ povedala Bianka pred dvomi dňami. Zároveň tvrdí, že bola pri telefonáte prítomná a celý rozhovor počula, keďže ho mal Jovinečko pustený nahlas. „On to mal nahlas, ten telefonát, takže som ho celý počula,“ dodala. Rumanová zároveň odmietla tvrdenia, že by sa v telefonáte hovorilo o ponuke od „protistrany“. „To neni pravda, to je klamstvo. On jej nepovedal, že dostal ponuku od protistrany,“ uzavrela. Plačková na Biankine vyjadrenia ihneď zareagovala na sociálnej sieti: „Ja chápem, že to robí čísla a inak by to asi bolo nezaujímavé... ale tu musím reagovať, že Bianka klame! Vďaka Bohu, že pri telefonáte boli so mnou ďalšie dve osoby, ktoré to počuli jasne a zreteľne. K Bianke sa už dávno nejdem vyjadrovať, keďže toto dievča má názor na všetko, aby bola ona vždy za peknú. No keby som ja rozpísala, aká je realita, boli by ste veľmi prekvapení.“
Najnovšie sa k celej situácii prvýkrát verejne vyjadril samotný Jovinečko, ktorý reagoval na tvrdenia a interpretácie toho, čo malo počas telefonátu zaznieť. „Zuza dala storku, že ešteže tam boli ďalší dvaja ľudia pri tom telefonáte, lebo oni vedia dosvedčiť, ako to bolo naozaj,“ odkázal influencer na svojich instagramových stories. Následne si neodpustil ani ironickú poznámku k priebehu telefonátu. „…ale vy neviete jednu vec. Pri tom telefonáte tam nebola iba Bianka, ale bolo tam ďalších pätnásť Japoncov,“ dodal s nadsádzkou, čím celé svoje vyjadrenie poňal skôr v humornom a odľahčenom tóne. K celej situácii si navyše pridal aj fotku s „Japoncami“, čím ešte viac podčiarkol, že svoje vyjadrenie poňal s humorom a nadhľadom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%