Festival Cannes: Herečka s bizarnosťou na hlave a modelka (49) ukazovala bradavky!

CANNES - Červený koberec v Cannes opäť patril extravagantným outfitom. Kým Lady Victoria Hervey (49) šokovala odvážnym modelom, ktorý odhaľoval viac, než by mnohí čakali, Elena Lenina zase pritiahla všetky pohľady bizarnou vlasovou kreáciou.
Filmový festival v Cannes opäť priniesol momenty, o ktorých sa bude ešte dlho hovoriť. Na červenom koberci počas premiéry filmu A Woman’s Life pútali pozornosť najmä dve známe tváre, ktoré stavili na extravagantné outfity a neprehliadnuteľný vzhľad. Britská aristokratka a modelka Lady Victoria Hervey (49) zostala verná svojej povesti milovníčky provokácie.
Na slávnostný večer dorazila v odvážnych bielych šatách s priehľadnými detailmi, ktoré odhaľovali viac, než býva na podobných podujatiach zvykom. Celý outfit doplnila výraznou trblietavou kabelkou v tvare rúžu a pred fotografmi pózovala bez ostychu. O poriadnu dávku extravagancie sa postarala aj herečka Elena Lenina.
Na červenom koberci sa objavila v bohato zdobených šatách inšpirovaných kráľovským štýlom, no najväčší rozruch vyvolal jej účes. Na hlave mala obrovskú vlasovú konštrukciu pripomínajúcu klietku vyzdobenú kvetmi. Zdá sa, že Cannes bude aj tento rok veľmi zaujímavých podujatím nielen vďaka filmom, ale aj prítomným hosťom.
