Šokujúce varovanie expertov: Po smrteľných prípadoch na lodi! Hrozí PANDÉMIA hantavírusu?

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala varovanie po vypuknutí hantavírusu na výletnej lodi MV Hondius. Nákaza si už vyžiadala obete a odborníci upozorňujú, že ďalšie prípady sa môžu objaviť až o niekoľko týždňov.
WHO vyzvala krajiny, aby sa pripravili na možné nové prípady hantavírusu po vážnom incidente na výletnej lodi MV Hondius. Na palube sa objavili viaceré potvrdené infekcie, pričom ochorenie malo u niektorých cestujúcich mimoriadne ťažký priebeh.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že hoci zatiaľ nič nenasvedčuje začiatku rozsiahlej epidémie, situácia sa môže ešte výrazne zmeniť. Dôvodom je dlhá inkubačná doba vírusu, ktorá môže trvať aj niekoľko týždňov.
„Momentálne nevidíme známky začiatku veľkej epidémie, no situácia sa môže zmeniť. Vzhľadom na dlhé inkubačné obdobie vírusu je možné, že v nasledujúcich týždňoch pribudnú ďalšie prípady,“ uviedol.
Nákaza sa objavila počas plavby
Loď MV Hondius smerovala z Argentíny na Kapverdy, keď sa medzi pasažiermi začali objavovať prvé prípady ochorenia. Podľa doterajších informácií sa nakazilo najmenej deväť ľudí.
Tri osoby nákaze podľahli — išlo o holandský manželský pár a občana Nemecka. Medzi potvrdenými prípadmi sú aj francúzska turistka a americký cestujúci, ktorých museli z lode evakuovať.
Francúzska pacientka je podľa dostupných informácií v kritickom stave a lekári ju museli napojiť na pľúcnu ventiláciu. Španielske úrady medzitým potvrdili pozitívny test aj u jedného z evakuovaných pasažierov. Jeho zdravotný stav je zatiaľ stabilizovaný, píše The Guardian.
WHO odporúča karanténu aj sledovanie kontaktov
Svetová zdravotnícka organizácia odporučila 42-dňovú karanténu a dôsledné monitorovanie všetkých osôb, ktoré mohli prísť s nakazenými do blízkeho kontaktu.
Viaceré európske krajiny už podľa WHO začali s evakuáciami a izoláciou cestujúcich. Opatrenia prijali napríklad Spojené kráľovstvo, Holandsko či Španielsko.
Zdravotnícke autority zároveň pripomínajú, že hantavírus sa bežne prenáša najmä prostredníctvom hlodavcov. V ojedinelých prípadoch však môže dôjsť aj k prenosu medzi ľuďmi, predovšetkým pri veľmi úzkom kontakte.
Odborníci nevylučujú ďalšie prípady
WHO napriek rastúcim obavám zdôrazňuje, že zatiaľ neexistujú dôkazy o začiatku rozsiahlejšieho šírenia vírusu. Organizácia však upozorňuje, že vzhľadom na intenzívny kontakt pasažierov počas plavby a dlhú inkubačnú dobu nemožno vylúčiť ďalšie potvrdené infekcie.
Po evakuácii cestujúcich pokračuje loď MV Hondius v plavbe smerom do Rotterdamu. Zdravotnícke úrady vo viacerých krajinách sa medzitým pripravujú na ďalší monitoring situácie a možné nové prípady nákazy.