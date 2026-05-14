Pomery ako za 2. svetovej vojny v prešovskej nemocnici: Telá ležali na regáloch v igelitoch vedľa krabíc!

PREŠOV - Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove, ktorá je aktuálne pozastavená pre podozrenia z nekvalitného betónu, priniesla vážne komplikácie aj pre fungovanie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana. Najväčšiu kritiku vyvoláva spôsob, akým nemocnica po zbúraní pôvodnej patológie nakladá s telami zosnulých. Zo záberov, ktoré sa dostali na verejnosť, sú v šoku nielen bežní ľudia, ale znepokojenie už avizovali aj politici.
Na situáciu upozornil Denník N, ktorému zamestnanci nemocnice opísali podmienky na pracovisku ako "vojnové pomery". Tvrdia, že po demolácii oddelenia patológie skončili telá zosnulých v starej budove pripomínajúcej pivnicu, kde ich mali ukladať na kovové regály medzi kartónové škatule, dosky či igelity. Zamestnanci hovoria o silnom zápachu, nehygienických podmienkach a nedôstojnom zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami.
Pôvodných chladiacich boxov sa mali zbaviť robotníci
Pôvodná patológia mala šesť moderných chladiacich boxov, ktoré podľa zamestnancov fungovali bez problémov. Robotníci ich však pred demoláciou odstránili a odviezli do zberu. Pracovníci nemocnice nechápu, prečo boxy nepresunuli do iných priestorov v areáli nemocnice, kde mohli ďalej slúžiť ako dočasné riešenie.
Zápach a podmienky ako za vojny
Po zbúraní budovy začali zosnulých prevážať do takzvanej starej patológie. Podľa fotografií boli telá v čiernych vreciach uložené na regáloch v zanedbaných priestoroch pri krabiciach s papiermi. Zamestnanci tvrdia, že nebožtíci tam zostávali jeden až tri dni, kým si ich prevzala pohrebná služba. Počas víkendov sa telá nevydávali vôbec. "Zosnulí aj po smrti vylučujú výkaly, mali rôzne choroby, je tam neskutočný smrad. Ako keby tu boli vojnové pomery. A zamestnanci sa majú pohybovať v takom prostredí?" spýtal sa vyčítavo zdroj Denníka.
"Na chladiacich boxoch, ktoré odniesli do zberu, bolo pekne vidieť, ako je nastavená teplota, či jeden alebo dva stupne pod nulou. V tej ‚pivnici‘ to môžete iba odhadovať," posťažoval sa anonymný zdroj.
Nemocnica tvrdí, že s nebožtíkmi bolo nakladané s rešpektom, vzápätí prišiel obežník
Nemocnica však akékoľvek pochybenia odmieta. Hovorkyňa Daniela Troligová uviedla, že postup pri nakladaní s ľudskými pozostatkami je v súlade s legislatívou aj etickými štandardmi. "Je nespochybniteľné, že FNsP J. A. Reimana Prešov pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami dodržuje všetky požiadavky vyplývajúce z príslušnej legislatívy, a to aj s ohľadom na etické štandardy a zachovanie dôstojnosti pozostalých," doplnila Troligová.
Práve po otázkach Denníka N však nemocnica vydala interný oznam, podľa ktorého sa od 7. mája 2026 majú všetci zosnulí prevážať výlučne do mobilných kontajnerov. Zároveň zakázala vstup do priestorov starej patológie pod hrozbou postihu za porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnanci to vnímajú ako nepriamy dôkaz, že doterajší systém bol problematický.
Tekutiny na fotkách majú byť z dezinfekcie
Do prípadu vstúpil aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý tvrdí, že priestory spĺňajú všetky normy potrebné na výkon činnosti. Podľa úradu sú tekutiny viditeľné na podlahe len zvyškom dezinfekcie a nie telesnými tekutinami. ÚDZS zároveň odmieta tvrdenia o nedostatočnom chladení tiel.
Situácia v prešovskej nemocnici však naďalej vyvoláva otázky. Kritici upozorňujú najmä na dôstojnosť zaobchádzania so zosnulými a pýtajú sa, prečo sa telá neukladali priamo do mobilných chladiacich boxov od samého začiatku.