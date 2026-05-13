Markizáčka extrémne schudla: Po špekuláciách vyšla s pravdou von... Áno, pichala som si!

BRATISLAVA - Michaela Doležalová po rýchlom víťazstve vo Fight Night Challenge otvorene prehovorila aj o zákulisí prípravy. Priznala, že najväčším bojom pre ňu nebola súperka v ringu, ale chudnutie – a špekulácie o užívaní kontroverzného lieku napokon sama potvrdila.
Michaele Doležalovej sa podarilo poraziť svoju súperku Azru Sokiru v ringu Fight Night Challenge. Miška ju ukončila už v prvom kole, za čo bola nesmierne rada. „Som hotová z toho," priznala v našom rozhovore tesne po zápase. Nás zaujímalo, čo bolo pre ňu na celkovej príprave najťažšie. Ako nám prezradila, bolo to práve chudnutie.
„Ja milujem jedlo, jedlo miluje mňa. Veľa papám, takže toto bolo pre mňa najťažšie," priznala. Počas jej prípravy sa objavili na internete aj isté špekulácie, ktoré hovorili, že si pichá Mounjaro. Pre Topky.sk to napokon potvrdila.
„Rôzne konšpirácie sa šíria, ja to nikomu neodporúčam, ale áno priznám sa, nebudem sa tým tajiť. Sem-tam som si to pichla, nebrala som to na pravidelnej báze. Nebolo to v podmienkach, že to nemôžem užívať," uviedla otvorene. To, či sa bála vedľajších účinkov, ako aj to, čo hovorilo jej okolie na to, že sa postavila do ringu, sa dozviete sa vo videu nižšie.
