Streda13. máj 2026, meniny má Servác, zajtra Bonifác

Markizáčka extrémne schudla: Po špekuláciách vyšla s pravdou von... Áno, pichala som si!

Fight Night Challenge, Michaela Doležalová Zobraziť galériu (30)
Fight Night Challenge, Michaela Doležalová (Zdroj: Vlado Anjel)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Michaela Doležalová po rýchlom víťazstve vo Fight Night Challenge otvorene prehovorila aj o zákulisí prípravy. Priznala, že najväčším bojom pre ňu nebola súperka v ringu, ale chudnutie – a špekulácie o užívaní kontroverzného lieku napokon sama potvrdila.

Michaele Doležalovej sa podarilo poraziť svoju súperku Azru Sokiru v ringu Fight Night Challenge. Miška ju ukončila už v prvom kole, za čo bola nesmierne rada. „Som hotová z toho," priznala v našom rozhovore tesne po zápase. Nás zaujímalo, čo bolo pre ňu na celkovej príprave najťažšie. Ako nám prezradila, bolo to práve chudnutie.

„Ja milujem jedlo, jedlo miluje mňa. Veľa papám, takže toto bolo pre mňa najťažšie," priznala. Počas jej prípravy sa objavili na internete aj isté špekulácie, ktoré hovorili, že si pichá Mounjaro. Pre Topky.sk to napokon potvrdila.

„Rôzne konšpirácie sa šíria, ja to nikomu neodporúčam, ale áno priznám sa, nebudem sa tým tajiť. Sem-tam som si to pichla, nebrala som to na pravidelnej báze. Nebolo to v podmienkach, že to nemôžem užívať," uviedla otvorene. To, či sa bála vedľajších účinkov, ako aj to, čo hovorilo jej okolie na to, že sa postavila do ringu, sa dozviete sa vo videu nižšie.

Exmarkizáčka potvrdila dohady: Schudla vďaka kontroverznému lieku! (Zdroj: Vlado Anjel)

Viac o téme: Michaela Doležalová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Richard Sulík má dôvod
Richard Sulík má dôvod na radosť: Nevesta prehovorila o svadbe a dieťatku!
Domáci prominenti
Let´s Dance 11, finále,
Na tvári úsmev a radosť, ale tanec si vypýtal krutú daň: Koleníka čaká operácia
Domáci prominenti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Po roku je to tu opäť! Záhradníkova peňaženka zaplače a... záhadné slová o ďaľšom dieťati?
Domáci prominenti
Patrik Herman sa na
Patrik Herman sa na rodičov nepodal: Otec rozhodca, mama telocvikárka… a on? Toto vás pobaví
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prezident Pellegrini po rokovaní S3: Je potrebné investovať do rozšírenia kapacít energetickej infaštruktúry v Európe
Prezident Pellegrini po rokovaní S3: Je potrebné investovať do rozšírenia kapacít energetickej infaštruktúry v Európe
Správy
Rozlúčkový zápas Zdena Cháru bude 21.augusta v Trenčíne
Rozlúčkový zápas Zdena Cháru bude 21.augusta v Trenčíne
Hokej
Prezident Peter Pellegrini po rokovaní S3: Európa musí nájsť osobu, ktorá bude rokovať s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine
Prezident Peter Pellegrini po rokovaní S3: Európa musí nájsť osobu, ktorá bude rokovať s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine
Správy

Domáce správy

Lúpež ako z filmu!
Lúpež ako z filmu! Ozbrojení a maskovaní páchatelia vtrhli do skladu, štyroch ľudí zviazali
Domáce
FOTO Vo viacerých okresoch Slovenska
Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz
Domáce
ILustračné foto
Fyzické tresty a facky! Vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou malo dochádzať k násiliu na väzňoch
Domáce
Pozor: SHMÚ varuje pred prízemným mrazom v noci – ohrozená je úroda v viacerých regiónoch Slovenska
Pozor: SHMÚ varuje pred prízemným mrazom v noci – ohrozená je úroda v viacerých regiónoch Slovenska
Žilina

Zahraničné

Mama vošla svojmu synovi
Vtipné VIDEO: Magyarova mama zabudla, že jej syn je premiér! TOTO mu vyparatila
Zahraničné
Príšerná poľovačka na ľudí
Príšerná poľovačka na ľudí v Európe: Lovci medzi sebou súťažili! Najväčšou trofejou bola tehotná žena
Zahraničné
Americký prezident Donald
Trumpov protiraketový štít by mohol stáť až 1,2 bilióna dolárov, odhadol úrad
Zahraničné
Žena brutálne napadla cudzinca.
Brutálne zábery zo Záhrebu: VIDEO Dievča zmlátilo Filipínca! Okoloidúci sa len prizerali
Zahraničné

Prominenti

Fight Night Challenge, Michaela
Markizáčka extrémne schudla: Po špekuláciách vyšla s pravdou von... Áno, pichala som si!
Domáci prominenti
Český umelec netuší, koľko
Český umelec netuší, koľko má detí: Niektoré sú už na dôchodku! Čo na to jeho žena? Má nervy zo zlata
Osobnosti
Let's Dance, 1. kolo,
FOTO Bývalá misska Mendrejová ukázala dcéru: Nahradí raz mamu v súťaži krásy?
Domáci prominenti
Adam Sandler
Adam Sandler dramaticky schudol, fanúšikovia sa pýtajú jediné: Pichá si Ozempic?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tresty, ktoré sa zrušili
Tresty, ktoré sa zrušili pred desaťročiami: Školy zavádzajú VÝPRASK trstenicou, ale iba pre chlapcov!
Zaujímavosti
Gastroenterológ Koller: V ambulanciách
Gastroenterológ Koller: V ambulanciách nám zomierajú 50-60nici. Chyba je táto!
vysetrenie.sk
Polícia odchytila cenné papagáje:
Polícia odchytila cenné papagáje: Bizarnosť v útulku, slovný a fyzický ÚTOK na ošetrovateľku, toto nemala počuť!
Zaujímavosti
Edward Jenner
Pred 230 rokmi spravil lekár niečo nemysliteľné: Nebezpečný experiment na dieťati zmenil dejiny!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: KolagenDrink
Začala neskoro, no dnes beháva maratóny: Čo stojí za úspechom známej Slovenky?
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
plnielanu.sk
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce

Ekonomika

Tvrdý zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov? V parlamente pristál návrh, podľa ktorého nepomôže ani súhlas rodičov!
Tvrdý zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov? V parlamente pristál návrh, podľa ktorého nepomôže ani súhlas rodičov!
Čaká nás opäť chaos a pracovný sviatok? V hre je ďalšia zásadná zmena!
Čaká nás opäť chaos a pracovný sviatok? V hre je ďalšia zásadná zmena!
Skončí kritizovaná transakčná daň? Čoskoro by mohlo padnúť kľúčové rozhodnutie! Kamenický reaguje
Skončí kritizovaná transakčná daň? Čoskoro by mohlo padnúť kľúčové rozhodnutie! Kamenický reaguje
Cena kakaa opäť vystrelila, trh rozhýbali aj špekulanti: Zdražejú sladkosti v obchodoch?
Cena kakaa opäť vystrelila, trh rozhýbali aj špekulanti: Zdražejú sladkosti v obchodoch?

Šport

Juraj Slafkovský v zápase č. 4: Online prenos z duelu Montreal – Buffalo
Juraj Slafkovský v zápase č. 4: Online prenos z duelu Montreal – Buffalo
Juraj Slafkovský
MS V HOKEJI 2026 Z tohto ide strach: Kanada tasí najväčšie zbrane, na MS mieri aj ikona svetového hokeja
MS V HOKEJI 2026 Z tohto ide strach: Kanada tasí najväčšie zbrane, na MS mieri aj ikona svetového hokeja
MS v hokeji
Rozhodujúci zápas Montrealu museli odložiť, podozrenie na veľmi nebezpečnú nákazu
Rozhodujúci zápas Montrealu museli odložiť, podozrenie na veľmi nebezpečnú nákazu
Ženský hokej
Obrovský šok v NBA! Nečakane zomrel iba 29-ročný hráč Memphisu, svet basketbalu plače
Obrovský šok v NBA! Nečakane zomrel iba 29-ročný hráč Memphisu, svet basketbalu plače
NBA

Auto-moto

Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Novinky
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Doprava
Opel pripravuje nové SUV. Bude lacnejšie vďaka génom z Číny
Opel pripravuje nové SUV. Bude lacnejšie vďaka génom z Číny
Zaujímavosti
Dnes uzavreli cestu III. triedy v okrese Poprad. Dôvodom je obnova povrchu vozovky
Dnes uzavreli cestu III. triedy v okrese Poprad. Dôvodom je obnova povrchu vozovky
Doprava

Kariéra a motivácia

Daňové kontroly odhalili miliónové úniky: Kde robia firmy najčastejšie chyby?
Daňové kontroly odhalili miliónové úniky: Kde robia firmy najčastejšie chyby?
Aktuality
10 zručností, ktoré vás v škole neučia, no aj tak rozhodnú o vašom úspechu a výške mzdy
10 zručností, ktoré vás v škole neučia, no aj tak rozhodnú o vašom úspechu a výške mzdy
Motivácia a inšpirácia
Letná brigáda: Viac než len rýchly zárobok – váš prvý krok k úspešnej kariére
Letná brigáda: Viac než len rýchly zárobok – váš prvý krok k úspešnej kariére
Rady, tipy a triky
Zabudnite na tabuľky. HR Fest je o tom, ako robiť ľudské zdroje naozaj ľudsky
Zabudnite na tabuľky. HR Fest je o tom, ako robiť ľudské zdroje naozaj ľudsky
Ľudské zdroje

Varenie a recepty

Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Ako chutí rebarbora v limonáde, ľadovom čaji či nealko drinku?
Ako chutí rebarbora v limonáde, ľadovom čaji či nealko drinku?
Rady a tipy
Ako skladovať zeleninu v chladničke, aby vydržala dlhšie čerstvá?
Ako skladovať zeleninu v chladničke, aby vydržala dlhšie čerstvá?
Rady a tipy

Technológie

Američania ukázali nového lovca ponoriek. Bezpilotná loď Spectre sa potichu priblíži k cieľu a môže niesť aj rakety
Američania ukázali nového lovca ponoriek. Bezpilotná loď Spectre sa potichu priblíži k cieľu a môže niesť aj rakety
Armádne technológie
Stačilo, aby si nakreslil fúzy. Takto 12-ročný chlapec obišiel AI overenie veku na Facebooku
Stačilo, aby si nakreslil fúzy. Takto 12-ročný chlapec obišiel AI overenie veku na Facebooku
Bezpečnosť
Hantavírus vystrašil ľudí po celom svete. Je dôvod na paniku? ECDC vysvetľuje, čo to je a či nám hrozí nebezpečenstvo
Hantavírus vystrašil ľudí po celom svete. Je dôvod na paniku? ECDC vysvetľuje, čo to je a či nám hrozí nebezpečenstvo
Správy
Atlantik vysiela varovný signál z hlbín oceánu. Systém, ktorý ovplyvňuje počasie v Európe, slabne už takmer 20 rokov
Atlantik vysiela varovný signál z hlbín oceánu. Systém, ktorý ovplyvňuje počasie v Európe, slabne už takmer 20 rokov
Veda a výskum

Bývanie

Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok

Pre kutilov

Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Okrasná záhrada
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Údržba a opravy
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži v týchto znameniach sú neodolateľní: Vedia presne, čo robia a ako si získať každú ženu
Partnerské vzťahy
Muži v týchto znameniach sú neodolateľní: Vedia presne, čo robia a ako si získať každú ženu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mama vošla svojmu synovi
Zahraničné
Vtipné VIDEO: Magyarova mama zabudla, že jej syn je premiér! TOTO mu vyparatila
Príšerná poľovačka na ľudí
Zahraničné
Príšerná poľovačka na ľudí v Európe: Lovci medzi sebou súťažili! Najväčšou trofejou bola tehotná žena
Žena brutálne napadla cudzinca.
Zahraničné
Brutálne zábery zo Záhrebu: VIDEO Dievča zmlátilo Filipínca! Okoloidúci sa len prizerali
6eních Daniel Barbosa Marinho
Zahraničné
Policajt ZABIL nevestu v deň ich svadby! TRAGÉDIA sa odohrala počas hostiny

Ďalšie zo Zoznamu