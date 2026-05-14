Ministerstvo spravodlivosti odmieta zavádzajúce tvrdenia o pandemickej dohode WHO

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR odmieta zavádzajúce interpretácie, ktoré sa v posledných dňoch objavili v niektorých médiách v súvislosti s postojom Slovenskej republiky k pandemickej dohode Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informácie o tom, že Slovenská republika „otočila“ svoj postoj k pandemickej dohode, nezodpovedajú podľa MS realite. Rezort o tom informoval na svojom webe.
„O samotnej pandemickej dohode sa hlasovalo už v minulosti a Slovenská republika bola jedinou krajinou na svete, ktorá si pri tejto téme vyžiadala hlasovanie. Slovensko dohodu nepodporilo a pri hlasovaní sa zdržalo spolu s viacerými ďalšími štátmi, medzi nimi napríklad Poľskom, Iránom či Izraelom,“ pripomenulo MS.
Neprebieha nové hlasovanie
Ozrejmilo, že v súčasnosti neprebieha nové hlasovanie o samotnej pandemickej dohode, ale rokovania o jej prílohe PABS (Pathogen Access and Benefit Sharing System). Vláda SR opakovane schválila smernicu pre delegáciu SR s viacerými zásadnými a kritickými pripomienkami, ktoré slovenská delegácia na rokovaniach dôsledne presadzuje. Rezort zdôraznil, že pripomienky Slovenskej republiky sa týkajú najmä biologickej bezpečnosti, právne záväzného režimu zodpovednosti za škodu, ochrany osobných údajov, ako aj ďalších garancií ochrany národných záujmov Slovenska.
„Rokovania o texte prílohy PABS naďalej pokračujú a konečné znenie nie je uzavreté. Ak zásadné pripomienky Slovenskej republiky nebudú riadne zohľadnené, túto prílohu nepodporí,“ objasnilo MS. Médiá a verejnosť preto vyzýva, aby pri informovaní o tejto téme rozlišovali medzi už schválenou pandemickou dohodou a aktuálne prerokovávanou prílohou PABS, a nešírili nepresné či zavádzajúce interpretácie o postoji Slovenskej republiky.
Slovensko plánuje na 79. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) podporiť predĺženie rokovaní o prílohe k pandemickej dohode o systéme zdieľania benefitov a prístupu k patogénom (PABS). Návrh nepovažuje za dostatočne rozpracovaný. Vyplýva to z návrhu smernice pre postup delegácie na zasadnutí, ktorý vláda odsúhlasila na stredajšom (13. 5.) rokovaní. Zasadnutie WHA sa uskutoční od 18. do 23. mája vo švajčiarskej Ženeve.
Delegácie členských štátov WHO v marci predĺžili rokovania o chýbajúcej kľúčovej časti pandemickej dohody - systéme PABS. Ten má vytvoriť spravodlivý mechanizmus na zdieľanie vzoriek patogénov s pandemickým potenciálom a následné zdieľanie prínosov, ktoré z nich vyplývajú, ako sú vakcíny, testy a liečba. Cieľom rokovaní je dohoda na tom, ako bude systém fungovať v praxi. Prelomovú pandemickú dohodu o riešení budúcich zdravotných kríz prijali členské štáty WHO v máji 2025. Ide o výsledok viac ako troch rokov rokovaní vyvolaných pandémiou ochorenia COVID-19. Cieľom dohody je zabrániť tomu, aby budúce pandémie sprevádzala nekoordinovaná reakcia štátov, aká sa prejavila počas krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2.