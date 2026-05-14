Trus hlodavcov, predaj po záruke a slabá hygiena! FOTO z kontrol u predajcov dvíhajú žalúdok, dostali pokuty

BRATISLAVA - Predaj po dátume spotreby, špina či trus od hlodavcov. Aj to sú zistenia inšpektorov zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR z aprílových úradných kontrol u výrobcov a v obchodoch. Počas jedného mesiaca odhalili až 587 nedostatkov.
Počas celého apríla 2026 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) 2 956 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 050 právnych subjektov a 1 623 prevádzok. "Nedostatky boli zistené pri 186 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 587 nedostatkov," približuje ŠVPS SR.
Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní.
Tri hlásenia do RASFF
Za mesiac apríl boli okrem toho zaslané tri hlásenia o nebezpečnom výrobku do Rýchleho výstražného systému pre pre potraviny a krmivá (RASFF), u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie. Pri prvom odhalili prítomnosť cudzieho telesa v mäsovom výrobku zo Slovenska. Problémom bolo aj hovädzie mäso - falošná sviečková, pôvodom z Nemecka, pri ktorom zistili senzorické zmeny.
Posledné hlásenie sa týkalo výrobku z Indie, pri ktorom našli nepovolenú novú potravinu - asafoetidu. Výrobca ju použil v kategórii potravín - hotová omáčka, kde to európska legislatíva v tejto forme neumožňuje.
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 153 blokových pokút v celkovej výške 3 440 eur. "Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 96 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 140 450 eur," informuje ŠVPS SR s tým, že najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 18-tisíc eur.
Kontrola čerstvej zeleniny a ovocia
Inšpekcia ďalej informuje, že v danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 161 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 29 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 145 kontrol, u prvovýrobcov 3 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 14 kontrol.
"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 867 plodín, z čoho 59 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 6,8 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 769 plodín, z čoho 55 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov boli posúdené 4 plodiny, ktoré boli nevyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 94 vyhovujúcich HNM," uvádza ŠVPS SR.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 456 599,88 kilograomov (kg) tovaru, z čoho 446 810,52 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 476,44 kg a u prvovýrobcov 446 334,08 kg. Vo veľkoobchodných skladoch nebol zistený nevyhovujúci tovar. Pri dovoze a vývoze nebola vykonaná kontrola. "Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 7 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 22 750 eur," dodáva inšpekcia.