Úprava umelej inteligencie? USA a Čína rokujú o zavedení obmedzení pre používanie AI

PEKING - Delegácie Spojených štátov a Číny počas prebiehajúceho summitu prezidentov v Pekingu diskutujú aj o možnom vytvorení bezpečnostných obmedzení pre používanie umelej inteligencie (AI). Vo štvrtok to na okraj dvojdňovej návštevy prezidenta Donalda Trumpa v Číne povedal americký minister financií Scott Bessent. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bessent vo vopred nahratom rozhovore pre stanicu CNBC povedal, že je nesmierne dôležité, aby si USA zachovali vedúce postavenie nad Čínou v oblasti AI. Údajne práve preto má Čína záujem diskutovať o bezpečnostných mechanizmoch. Aj keď je Peking podľa Bessenta výrazne pozadu, má veľmi vyspelý AI priemysel.
„Nechceme brániť inováciám. Našou úlohou je preto nájsť optimálny kompromis, ktorý nám prinesie čo najviac inovácií a zároveň najvyššiu úroveň bezpečnosti,“ uviedol minister s tým, že cieľom je vytvoriť aj protokol osvedčených postupov, ktorý zabráni zneužívaniu najvýkonnejších modelov umelej inteligencie zo strany neštátnych subjektov. Trump vo štvrtok začal svoj oficiálny program návštevy Číny. Tamojšieho prezidenta Si Ťin-pchinga počas rokovaní označil za priateľa a v septembri ho pozval na návštevu do Bieleho domu.
Medzi USA a Čínou podľa AFP pretrváva viacero nevyriešených obchodných sporov, okrem iného aj v súvislosti s americkými vývoznými obmedzeniami na pokročilé technológie umelej inteligencie smerujúce do Číny v snahe obmedziť jej vývoj v tejto oblasti. Prezidenta USA v Pekingu sprevádza niekoľko popredných podnikateľov v technologickom priemysle vrátane šéfa Tesly a xAI Elona Muska alebo generálneho riaditeľa spoločnosti Nvidia Jensena Huanga.
K rokovaniam o vytvorení obmedzení na používanie AI dochádza potom, ako nový výkonný AI model Claude Mythos od spoločnosti Anthropic odhalil závažné bezpečnostné chyby v rôznych systémoch. To prinútilo banky a ďalšie spoločnosti k opravám a aktualizácii softvéru, aby odstránili zraniteľné miesta vo svojich sieťach. Predstavitelia americkej vlády podľa agentúry Reuters vyjadrili obavy z toho, že by zločinecké alebo teroristické organizácie mohli nástroj Mythos zneužiť na útoky proti finančným trhom alebo globálnemu finančnému systému.