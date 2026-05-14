BIZARNÁ scenéria: TOTO hraničí s katastrofou! VIDEO Nad diaľnicou visí na skale veterán

SQUAMISH – Humor sa dá podať rôznymi spôsobmi, Tento však patrí skôr do kategórie nebezpečné a nerozvážne. Vtipkári si zmysleli, že na ich výtvore sa bude každý smiať. Je to ale presne naopak.
Skupina ľudí si zrejme myslela, že keď zavesia na strmú skalnú stenu nad diaľnicu plášť zo starého vozidla, bude to srandovné a "cool". Presne toto sa stalo pri meste Squamish v Britskej Kolumbii (BC) na západe Kanady. Zo skaly vo výške niekoľko sto metrov visí neprehliadnuteľný červený plášť Volkswagenu Beetle.
Úrady ale upozorňujú, aby motoristi dávali na danom úseku mimoriadny pozor, prípadne by bolo lepšie, keby sa mu celkom vyhli. Pomerne ťažký plášť môže kedykoľvek padnúť dole na frekventovanú vozovku a spôsobiť mimoriadne škody
Video poukazuje na to, že autorom tohto šialeného nápadu boli študenti miestnej technickej univerzity. Ministerstvo životného prostredia BC Parks uviedlo, že o tomto čine bolo informované a robí všetky potrebné kroky k odstráneniu tohto nebezpečenstva. Vyhlásenie prišlo ešte začiatkom apríla, takže sa dá očakávať, že v týchto dňoch tam už nič nie je.
Narušili posvätné miesto
Podľa videa študenti takýmto spôsobom pokračujú v tradícii a umiestňujú plášť VW Beetle na ťažko dostupné miesta. Prečo to ale robia? Už v roku 2009 visel z mosta Iron Workers Memorial Bridge presne tento model automobilu. Polícia mesta Vancouver zatkla vtedy piatich študentov.
Starosta mesta Squamish Armand Hurford povedal, že "celá oblasť okolo skalného masívu Stawamus Chief je posvätným miestom s hlbokým kultúrnym významom pre miestnych obyvateľov".
Oblasť majú podľa jeho slov radi aj horolezci, ktorí sem chodia z celej Britskej kolubie. Toto miesto je preto veľkým prínosom aj v rámci turizmu.