Štvrtok14. máj 2026, meniny má Bonifác, zajtra Žofia, Sofia

BIZARNÁ scenéria: TOTO hraničí s katastrofou! VIDEO Nad diaľnicou visí na skale veterán

Technici miestnej univerzity neďaleko Vancouveru (Kanada) zavesili na skalný masív Stawamus Chief plášť VW Beetle. priamo pod ním je diaľnica.
Technici miestnej univerzity neďaleko Vancouveru (Kanada) zavesili na skalný masív Stawamus Chief plášť VW Beetle. priamo pod ním je diaľnica. (Zdroj: YouTube/CBC British Columbia)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

SQUAMISH – Humor sa dá podať rôznymi spôsobmi, Tento však patrí skôr do kategórie nebezpečné a nerozvážne. Vtipkári si zmysleli, že na ich výtvore sa bude každý smiať. Je to ale presne naopak.

Skupina ľudí si zrejme myslela, že keď zavesia na strmú skalnú stenu nad diaľnicu plášť zo starého vozidla, bude to srandovné a "cool". Presne toto sa stalo pri meste Squamish v Britskej Kolumbii (BC) na západe Kanady. Zo skaly vo výške niekoľko sto metrov visí neprehliadnuteľný červený plášť Volkswagenu Beetle. 

Úrady ale upozorňujú, aby motoristi dávali na danom úseku mimoriadny pozor, prípadne by bolo lepšie, keby sa mu celkom vyhli. Pomerne ťažký plášť môže kedykoľvek padnúť dole na frekventovanú vozovku a spôsobiť mimoriadne škody

Video poukazuje na to, že autorom tohto šialeného nápadu boli študenti miestnej technickej univerzity. Ministerstvo životného prostredia BC Parks uviedlo, že o tomto čine bolo informované a robí všetky potrebné kroky k odstráneniu tohto nebezpečenstva. Vyhlásenie prišlo ešte začiatkom apríla, takže sa dá očakávať, že v týchto dňoch tam už nič nie je. 

Narušili posvätné miesto

Podľa videa študenti takýmto spôsobom pokračujú v tradícii a umiestňujú plášť VW Beetle na ťažko dostupné miesta. Prečo to ale robia? Už v roku 2009 visel z mosta Iron Workers Memorial Bridge presne tento model automobilu. Polícia mesta Vancouver zatkla vtedy piatich študentov. 

Starosta mesta Squamish Armand Hurford povedal, že "celá oblasť okolo skalného masívu Stawamus Chief je posvätným miestom s hlbokým kultúrnym významom pre miestnych obyvateľov".

Oblasť majú podľa jeho slov radi aj horolezci, ktorí sem chodia z celej Britskej kolubie. Toto miesto je preto veľkým prínosom aj v rámci turizmu. 

Viac o téme: ŠtudentiNebezpečenstvoVtipOhrozenieKanadaBritská KolumbiaSquamishSrandaSkalná stenaStawamus ChiefPlášť auta
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Edward Jenner
Pred 230 rokmi spravil lekár niečo nemysliteľné: Nebezpečný experiment na dieťati zmenil dejiny!
Zaujímavosti
FOTO Pápež Ján Pavol II.
Kto chcel zabiť pápeža Jána Pavla II.? 43 rokov stará ZÁHADA stále nemá jasnú odpoveď!
Zaujímavosti
Polícia odchytila cenné papagáje:
Polícia odchytila cenné papagáje: Bizarnosť v útulku, slovný a fyzický ÚTOK na ošetrovateľku, toto nemala počuť!
Zaujímavosti
Sezóna kliešťov je v
Sezóna kliešťov je v plnom prúde: Sú aj na sídliskách! Čo NEROBIŤ, keď ho dostanete
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ako sa rozrastala rodina Nikolety Stachovičovej Hílkovej
Ako sa rozrastala rodina Nikolety Stachovičovej Hílkovej
Prominenti
Dominiku Mirgovú prekvapil na koncerte syn
Dominiku Mirgovú prekvapil na koncerte syn
Prominenti
Prvý slovenský Kampus by mal byť hotový v roku 2030, stáť má pri Slnečniciach
Prvý slovenský Kampus by mal byť hotový v roku 2030, stáť má pri Slnečniciach
Správy

Domáce správy

Vláda nevie šetriť na
Vláda nevie šetriť na sebe! Šikanuje preto malých podnikateľov, tvrdí opozícia
Domáce
undefined
Ministerstvo zdravotníctva chce vytvoriť nový legislatívny rámec: Ide o zoznam zdravotných výkonov
Domáce
Ministerstvo spravodlivosti odmieta zavádzajúce
Ministerstvo spravodlivosti odmieta zavádzajúce tvrdenia o pandemickej dohode WHO
Domáce
Vo Zvolene otvorili zmodernizovanú materskú školu: Nové pavilóny, viac miest aj podpora pre znevýhodnené deti
Vo Zvolene otvorili zmodernizovanú materskú školu: Nové pavilóny, viac miest aj podpora pre znevýhodnené deti
Banská Bystrica

Zahraničné

Mladí cyklista v Holandsku
Cyklista sa druhýkrát narodil: Riskantná jazda ho takmer stála život! VIDEO ako ho o centimetre minul rýchlik
Zahraničné
FOTO O Brigitte Macronovej sa
Prezidentova milenka? Za minuloročnou hádkou Macronovcov boli správy s herečkou
Zahraničné
Sprava predseda Národnej rady
Snemovňa v Česku sa búri! Je proti zjazdu sudetských Nemcov v Brne
Zahraničné
Palestínsky prezident Mahmúd Abbás
Prezident Abbás sa zaviazal usporiadať voľby i zaviesť reformy
Zahraničné

Prominenti

Amy Tapper
26-ročná televízna hviezda schudla vyše 50 kíl: Takto dosiahla svoje štíhlejšie ja!
Zahraniční prominenti
Fight Night Challenge, Jasmina
Veľká životná zmena u Jasminy a Rytmusa: Dotkne sa to ich syna Sanela!
Domáci prominenti
FOTO Festival Cannes: Herečka s
Festival Cannes: Herečka s bizarnosťou na hlave a modelka (49) ukazovala bradavky!
Zahraniční prominenti
Predstavenie detskej knihy. Na
Jovinečko prvýkrát prehovoril o úplatkoch za politickú kampaň: TAKÁTO je podľa neho pravda!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Technici miestnej univerzity neďaleko
BIZARNÁ scenéria: TOTO hraničí s katastrofou! VIDEO Nad diaľnicou visí na skale veterán
Zaujímavosti
undefined
Odborníci varujú: Školy robia VEĽKÚ chybu! TENTO krok ničí deťom zdravie aj prospech
Zaujímavosti
FOTO Vzácny diamant lámal na
Vzácny diamant lámal na aukcii REKORDY: Predali ho za NEUVERITEĽNÚ sumu! FOTO Pozrite na tú krásu
Zaujímavosti
Zabudnite na preplnené mestá:
Zabudnite na preplnené mestá: Táto talianska dedinka vás ohromí na prvý pohľad
dromedar.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk
Zdroj: KolagenDrink
Začala neskoro, no dnes beháva maratóny: Čo stojí za úspechom známej Slovenky?
plnielanu.sk

Ekonomika

Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Klienti 365.bank môžu počas Mastercard Day využiť zľavy až do výšky 33 % na nákupy, služby aj zážitky
Klienti 365.bank môžu počas Mastercard Day využiť zľavy až do výšky 33 % na nákupy, služby aj zážitky

Šport

VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
Reprezentácia
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
Tipsport liga
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
Tipsport liga
Keby radšej riešil svoj bordel: Šéf Realu si kopol do Barcelony, klamstvá a milióny rozhodcom
Keby radšej riešil svoj bordel: Šéf Realu si kopol do Barcelony, klamstvá a milióny rozhodcom
La Liga

Auto-moto

Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Doprava
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Novinky
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Doprava

Kariéra a motivácia

Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Motivácia a inšpirácia
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Práca a voľný čas
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Aktuality
Pitný režim v hale: Prečo čistá voda nestačí a kedy vám „ionťák“ zachráni zmenu?
Pitný režim v hale: Prečo čistá voda nestačí a kedy vám „ionťák“ zachráni zmenu?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nealkoholické koktejly
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Rady a tipy

Technológie

Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Windows
USA chcú vesmírny štít za 1,2 bilióna dolárov. Zlatá kupola vraj aj tak nezastaví Rusko a Čínu
USA chcú vesmírny štít za 1,2 bilióna dolárov. Zlatá kupola vraj aj tak nezastaví Rusko a Čínu
Vojenské technológie a výskum
WhatsApp dostáva súkromný režim pre rozhovory s AI. Meta tvrdí, že k tvojim citlivým otázkam nebude mať prístup
WhatsApp dostáva súkromný režim pre rozhovory s AI. Meta tvrdí, že k tvojim citlivým otázkam nebude mať prístup
Bezpečnosť
Googlebook spojí Android, ChromeOS a Gemini: Google ukázal notebook, ktorý môže zmeniť spôsob, akým používaš počítač aj telefón
Googlebook spojí Android, ChromeOS a Gemini: Google ukázal notebook, ktorý môže zmeniť spôsob, akým používaš počítač aj telefón
Správy

Bývanie

Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka

Pre kutilov

Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Okrasná záhrada
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Partnerské vzťahy
Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mladí cyklista v Holandsku
Zahraničné
Cyklista sa druhýkrát narodil: Riskantná jazda ho takmer stála život! VIDEO ako ho o centimetre minul rýchlik
Pomery ako za 2.
Domáce
Pomery ako za 2. svetovej vojny v prešovskej nemocnici: Telá ležali na regáloch v igelitoch vedľa krabíc!
Stretnutie Si Ťin-pchinga a
Zahraničné
Šok počas stretnutia Si Ťin-pchinga s Trumpom: VIDEO Zrazu sa ozvala rana! Vypadnite odtiaľto
Trus hlodavcov, predaj po
Domáce
Trus hlodavcov, predaj po záruke a slabá hygiena! FOTO z kontrol u predajcov dvíhajú žalúdok, dostali pokuty

Ďalšie zo Zoznamu