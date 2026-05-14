Po vlne kritiky o "tučných mozgoch" Adela Vinczeová reaguje: Rozhodla sa konať!

BRATISLAVA - Podcast ADELA trochu inak vyvolal vlnu reakcií pre citlivé vyjadrenia o chudnutí a váhe, kde priamo odzneli aj slová o „tučných mozgoch“. Moderátorka Adela Vinczeová sa k téme postavila po svojom a namiesto vyostrovania diskusie zvolila odborný pohľad, keď si do diskusie prizvala špecialistu.

Populárna moderátorka Adela Vinczeová mala v podcaste ADELA trochu inak ako hosťa bývalú moderátorku Adrianu Kneissl, ktorá si v rozhovore nedávala servítku pred ústa a ostro sa pustila do témy ľudí s nadváhou. Jej vyjadrenia vyvolali vlnu kritiky nielen na jej adresu, ale aj na samotnú Adelu. Diskusia sa následne ešte viac vyostrila aj preto, že v rozhovore zazneli viaceré odborné tvrdenia, ktoré boli spochybňované.

Práve preto sa Adela rozhodla situáciu ďalej rozobrať a do podcastu prizvala výživového špecialistu a lekára Borisa Bajera, ktorý mal niektoré tvrdenia uviesť na pravú mieru. „Tie odporúčania také, že schudnite iba jedálničkom bez cvičenia, to je veľká hlúposť, čiže ako reálne to tak nefunguje, na to vedecké dôkazy máme. A vieme, že najhoršie na to, keď chce niekto dlhodobo chudnúť a tú hmotnosť si udržať, najhoršie na to fungujú tie kardioaktivity – beh, bicykel,“ uviedol Bajer. Vinczeová na jeho slová reagovala aj vlastným pohľadom na pohyb a silový tréning: „Ja som starý dobrý posilňák, aj keď to na mne nie je úplne vidno. A to je to, čo ja vnímam a môžem povedať – že v kategórii viem, že silový tréning je dôležitý, že je dôležitý pre mňa v mojom veku ako ženy.“ 

Táto téma rozvírila hladinu šoubiznisu a následne sa začali vyjadrovať aj známe osobnosti. Vyjadrila sa aj Zlatica Puškárová, ktorá upozornila na spôsob, akým bola diskusia vedená, a na citlivosť celej témy.  „Je smutné vidieť dve rozumné, mediálne skúsené ženy na jednej strane čosi tak extrémne hovoriť a na strane druhej vôbec nijako nereagovať,“  napísala moderátorka. Vo svojom vyjadrení poukázala najmä na to, že podobné výroky môžu pôsobiť rozdeľujúco a zbytočne vyhrocovať verejnú debatu. „Táto 'kolektívna vina' surovo hodená na ľudí, ktorých osudy nepoznáme, je veľmi necitlivá, najmä keď rozhovor nie je live. Keď rozumní budú rozdeľovať, nikam sa nepohneme,“  dodala Puškárová.

Rozhovor je k dispozícii zadarmo pre všetkých v plnej verzii na online platoformách Youtube a Herohero. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com.

