Vedci šokujú: Injekcie na chudnutie majú zákerný účinok! Ubúdajú z nich kosti a svaly

LONDÝN - Populárne injekcie na chudnutie podľa vedcov neodstraňujú iba tuk. Nový výskum naznačuje, že ľudia pri nich prichádzajú aj o svaly a hustotu kostí, čo môže mať vážne následky najmä vo vyššom veku.
Lieky na chudnutie zažívajú vo svete obrovský boom, no odborníci čoraz hlasnejšie upozorňujú aj na ich odvrátenú stránku. Nová analýza totiž ukázala, že tretina hmotnosti, ktorú ľudia po injekciách stratia, nepochádza z tuku, ale zo svalov a kostí. O výsledkoch výskumu informoval britský denník Mirror.
Vedci analyzovali viac než 20 štúdií
Výsledky predstavili odborníci počas Európskeho kongresu o obezite v tureckom Istanbule. Vedci analyzovali 21 samostatných štúdií, v ktorých pomocou moderných skenovacích technológií sledovali, aká časť úbytku hmotnosti pripadá na tuk, svaly alebo kosti.
Ukázalo sa, že pri populárnych injekciách tvorila približne tretinu úbytku hmotnosti takzvaná „beztuková hmota“ — teda svaly, hustota kostí a ďalšie telesné tkanivá.
Pri klasickom chudnutí pomocou diéty a pohybu bol tento podiel výrazne nižší.
Po vysadení sa tuk vracia, svaly už nie
Spoluautorka výskumu Signe Torekov upozornila, že ľudia by počas liečby nemali zabúdať na fyzickú aktivitu a ochranu svalovej hmoty.
„Tieto zistenia ukazujú, aké dôležité je zachovať beztukovú hmotu,“ zdôraznila odborníčka z Kodanskej univerzity.
Vedci zároveň upozorňujú na problém, ktorý môže nastať po vysadení liekov. Ak pacienti prestanú injekcie používať — napríklad pre vedľajšie účinky alebo vysokú cenu — tuk sa často vráti späť. Svalová hmota sa však podľa odborníkov neobnovuje rovnakým tempom.
Výsledkom môže byť oslabené telo, pomalšie spaľovanie kalórií a výrazne náročnejšie ďalšie chudnutie.
Riziko pre kosti a vyšší vek
Lekári upozorňujú, že strata hustoty kostí môže byť mimoriadne nebezpečná najmä pre starších ľudí a ženy, ktoré majú vyššie riziko osteoporózy.
Dáta z predchádzajúcich štúdií liekov obsahujúcich semaglutid — známych pod názvami Ozempic či Wegovy — naznačili aj zvýšené riziko niektorých zlomenín.
Podľa výskumov boli ženy staršie ako 75 rokov počas užívania injekcií výrazne častejšie hospitalizované so zlomeninami bedrových kostí alebo panvy.
Odborníci odporúčajú silový tréning
Americká odborníčka Donna Ryan, ktorá sa podieľala na klinických skúškach liekov na chudnutie, zdôraznila, že pohyb je pri užívaní injekcií nevyhnutný. „Musíme viac podporovať cvičenie. Ak človek výrazne schudne, svaly a kosti najlepšie ochráni silový tréning,“ vysvetlila.
Podobný názor má aj farmaceut Phil Day. Podľa neho by ľudia nemali vnímať injekcie ako jednoduchú náhradu pohybu. „Pacienti, ktorí pravidelne cvičia — či už silovo alebo kardio — si lepšie udržia svalovú hmotu, zlepšia zdravie a majú väčšiu šancu, že si váhu udržia dlhodobo,“ uviedol.
Vedci stále skúmajú ďalšie následky
Analýza zatiaľ nedokázala presne určiť, aká časť straty beztukovej hmoty pripadá na svaly, kosti alebo iné orgány.
Odborníci však pokračujú v ďalšom výskume. Sledujú napríklad aj vplyv liekov na silu stisku ruky, ktorá môže naznačovať krehkosť organizmu alebo rozvoj osteoporózy.