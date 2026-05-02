Renátu Názlerovú nespoznáte: Tentokrát nejde o kilá! Pozrite, čo so sebou porobila...

BRATISLAVA – Renáta Názlerová je žena radikálnych riešení! Na obrazovkách ju síce teraz nevidno, no na sociálnych sieťach je aktívna stále.
O tom, že nedbá na neprajníkov, hejterov ani kritikov, svedčia zábery v plavkách či fotky svojej tváre bez akýchkoľvek úprav či líčidiel. Pod jej fotkami sa väčšinou rozprúdi vlna diskusií a protichodných názorov – a práve to sa rozhodla Renáta využiť pri ďalšej zmene. Podujala sa výrazne zmeniť farbu vlasov. „Tak som sa odhodlala. Vraj blondíny pôsobia atraktívne a vzbudzujú väčší záujem. Uvidíme podľa vašich reakcii. Čo vy na to?“ uviedla na sociálnej sieti.
A samozrejme, že na stovky komentárov nebolo treba dlho čakať. Vicaerým to doslova vyrazilo dych. „Fuuuuú…. Riadne prekvapko, musela som sa dvakrát pozrieť, či ste to naozaj Vy…“ napísala Mária a Andrea hneď zhodnotila: „Wau Renátka omladli ste. V tmavých farbách ste vyzerali dobre, ale ….. oveľa starsia. A máte krásne veľké oči, ktoré vyžarujú spokojnosť a radosť. Ste úplne iná - nová žena.“ V rovnakom duchu sa pridala aj Majka: „Za mňa ste veľmi top navyše máte aj pekne upravené obočie a peknú tvár, trošku by som tie vlasy skrátila ale inak ste mladica.“
Naopak Eva jej premenou nie je nadšená: „Blond vám Renátka vôbec nepristane, nehnevajte sa, ale tmavé vlasy vám omnoho viac pristali. Jednoznačne tie tmavé vlasy, boli stokrát lepšie.“ A pridali sa aj ďalší, napríklad Ajka: „Renátka, úprimne....absolútne Vám nesvedčí blond, bruneta ste oveľa krajšia, v blond pôsobíte o level dole.“ Komentárové prekáračky Renátiných sledovateľov okomentoval aj Michal: „Keby má odjakživa blond a dá si tmavú, tak napíšete že blond jej ide viac...“
A našli sa viacerí, ktorí jej premenu z tmavej na blond považujú iba za "skúšobný fake". Dáma pod prezývkou Copíková Princezná napísala stručne: „Dúfam že máte len parochňu“. A Kwetka zapohybovala tiež: „Ak by ste sa raz naozaj rozhodla pre blond (o čom silne pochybujem), tak určite iný tón blond a nie kuriatkovú. Ale pobavilo to fajn, pekný deň.“
A čo hovoríte vy? Pristala by Renáte blond farba vlasov? Alebo sa prikláňate k pôvodnej tmavej?
