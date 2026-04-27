Smrť Jana Potměšila (†60): Rodina zverejnila detaily poslednej rozlúčky! TAKTO sa s ním budú lúčiť...

PRAHA - Bude to veľké a zároveň mimoriadne smutné rozlúčenie. Rodina herca Jána Potměšila (†60) zverejnila detaily jeho poslednej cesty, ktorá sa uskutoční už zajtra popoludní v centre Prahy.
Obľúbený herec Jan Potměšil podľahol vo štvrtok 16. apríla vážnej chorobe. Smutnú správu potvrdila jeho manželka Radka Potměšilová. „Honza zomrel pred jedenástou, boli sme s chalanmi pri ňom. Odišiel v spánku, jeho srdce to už nezvládlo. Veľmi ďakujeme všetkým na ARO Motol, bojovali ako levy," povedala Radka pre ČTK. Potměšil bol od 23 rokov pripútaný na invalidný vozík kvôli autonehode. Následky nehody boli fatálne – vážne poranenie chrbtice ho navždy pripútalo na invalidný vozík, utrpel aj ťažké poranenie hlavy a upadol do kómy, v ktorej bol tri mesiace. Lekári mu dávali iba sedempercentnú nádej na prežitie. Aj napriek krutému osudu bol uznávaným hercom. Preslávila ho najmä rozprávka o Princeznej Jasněnke a lietajúcom šustrovi.
„Honza odišiel v spánku, boli sme s ním a sľúbili mu, že na neho čaká Ozzy a Jim Morrison, že jeho tatínek už chystá bežky a že si konečne dá pivo,“ uviedla vdova Radka, ktorá zároveň priblížila, ako bude vyzerať posledná rozlúčka. „V utorok 28. apríla o 15.00 hodine prebehne pohreb formou svätej omše v chráme Matky Božej pred Týnom. Rozlúčka bude verejná a zároveň bude obrad prenášaný aj priamym prenosom TV Noe. Rodina zároveň žiada o upustenie od osobných kondolencií,“ napísala na sociálnej sieti.
Súčasťou poslednej cesty bude aj priestor pre verejnosť. „Od 12.00 do 18.00 hodiny bude otvorená Brožíková sieň Staromestskej radnice, kde budú vystavené kondolenčné knihy. Premietať sa bude aj projekcia fotografií z rôznych období jeho života a divadelných rolí, doplnená o jeho obľúbenú hudbu,“ dodala vdova. Vstup do priestoru bude možný cez historický portál Wolflinovho domu do 2. poschodia, následne cez dvere s označením Senatus a ďalej do Brožíkovej siene.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%