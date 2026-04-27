Slávnu herečku vyškrtli zo seriálu: Len pár dní po začatí nakrúcania!

FRANCÚZSKO - Herečka Helena Bonham Carter napokon nezasiahne do deja štvrtej série seriálu The White Lotus, hoci mala patriť k jeho výrazným posilám. Tvorcovia ju z projektu vyškrtli priamo počas nakrúcania vo Francúzsku. Prečo?
Herečka Helena Bonham Carter napokon nebude súčasťou pripravovanej štvrtej série seriálu The White Lotus. Pôvodne pritom mala stvárniť jednu z výrazných postáv, no krátko po začiatku nakrúcania bola z neho vyškrtnutá. Ako potvrdil tvorca seriálu pre magazín The Hollywood Reporter, rozhodnutie padlo priamo počas produkcie. Novú sériu opäť pripravuje režisér a scenárista Mike White a bude sa odohrávať v prostredí prestížneho filmového festivalu v Cannes.
Práve prvé dni nakrúcania však ukázali, že postava napísaná pre Bonham Carter nefunguje na obrazovke tak, ako sa pôvodne očakávalo. „Keďže sa natáčanie štvrtej série The White Lotus práve začalo, ukázalo sa, že postava, ktorú Mike White vytvoril pre Helenu Bonham Carter, nefungovala tak, ako sa očakávalo priamo na pľaci,“ uviedol hovorca HBO.
„Táto rola bola následne prepracovaná, momentálne sa nanovo píše a v najbližších týždňoch bude znovu obsadená. HBO, producenti aj Mike White ľutujú, že s ňou nebudú môcť spolupracovať, no zostávajú jej veľkými obdivovateľmi a veľmi dúfajú, že s legendárnou herečkou budú môcť čoskoro spolupracovať na inom projekte,” dodal.
Bonham Carter patrila medzi prvé oznámené posily hereckého obsadenia. Slovenskí diváci ju poznajú predovšetkým z filmovej série Harry Potter, kde stvárnila ikonickú Bellatrix Lestrange, no jej filmografia zahŕňa aj množstvo ďalších výrazných a oceňovaných úloh.
