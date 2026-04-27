Ostrá kritika Koleníka! Drexler ho rozniesla v zuboch: Jano, toto čo bolo?! kričala

Drexler rozniesla Koleníka na kopytách. (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - Po výbornom contemporary, za ktorý dostal desiatku, prišla tvrdá rana! Pri rumbe Tatiana Drexler nekompromisne vybuchla a kritizovala Jana Koleníka do takej miery, že Laura Arcolinová mala problém dokončiť hodnotenie bez prerušovania.
8. kolo šou Let’s Dance bolo pre Janka Koleníka náročné – minimálne čo sa týka prijatia hodnotenia od poroty. Najprv zatancoval so svojou partnerkou Dominikou Roškovou contemporary, a porota bola v nemom úžase. Ďurovčík dokonca po prvýkrát v tomto ročníku pozdvihol najvyššiu známku a odmenil dvojicu desiatkou. Radosť z porotcovskej desiatky však netrvala dlho.
Let's Dance, Ján Koleník a Dominika Rošková (Zdroj: TV Markíza)
Ako druhý tanec totiž predviedla dvojica krehkú rumbu na nežnú verziu piesne It must have been love.A tu narazila kosa na kameň... Rošková síce ešte pred hodnotením poroty svojmu tanečnému partnerovi povedala, že je naňho pyšná a ďakuje mu, že jej dal šancu ukázať aj jeho krehkú polohu, ale porota to videla inak. „Pán Koleník, na hviezdu sa oplatí počkať, ale to bola doba, než ste prišli. Ja som sa cítil ako na stanici ‘vlak Koleník – Rošková, kde to je, majú meškanie.’ Chcem vás vidieť viac tancovať, nie na vás takto čakať,“ poznamenal s humorom Richard Genzer, ktorý hodnotil ako prvý.
Let's Dance, Ján Koleník a Dominika Rošková (Zdroj: TV Markíza)
Po ňom prišla na rad Tatiana Drexler a tá nenechala na Koleníkovi nitku suchú. „Pre mňa to bolo Janíčko, preemotivované, prehrané a chýbal tam základ. Pre mňa je rumba krok, bedro, krok, bedro… a pohyb tela a rytmus," začala z ostra pani D. A potom ešte pridala: „Prepáč, ale toto bolo viac divadlo ako rumba. Bolo to pekné, veď na Janovi je všetko pekné, ale… keď Kiko tu vyrazí takýto quickstep, tak toto mi tu nepredávaj od Koleníka ako rumbu,“ dodala vytočená do vývrtky.
Tatiana Drexler, Let´s Dance 11, 8. kolo (Zdroj: TV Markíza)
Diváci nevedeli ako reagovať a po jej hodnotení prišiel zmätený potlesk. Laura Arcolinová sa snažila situáciu upokojiť. „Mne sa veľmi páčila tá krehkosť. To je super, Domi, že si z neho vytiahla. Ja len jednu vec, keď si v tom prvom kole začal s tou sambou, joj… tam sa hýbal chrbát, tam boli tie rytmy…“ V tom jej skočila do reči Drexler: „Kde to je, kde to je, Jano?!“ Laura sa snažila pokračovať: „Tak trochu viac toho… bolo to technicky pekné, ale trošku…“ Drexler ju zasa prerušila: „Veď to musí byť živelné, to musí mať… “ kričala.
Let's Dance, Laura Arcolin (Zdroj: psc)
Laura sa pokúšala dokončiť svoje hodnotenie: „Minimalistické to bolo trochu… Vieme, že ty vieš tie rytmy krásne urobiť…“ Tatiana jej znova skočila do reči: „Kde sú?!“ pýtala sa. Arcolinová napokon Drexler zahriakla: „Dobre už, no… prídu možno… veľmi pekne, len by som chcela pridať tie rytmy, ale koordinácia veľmi krásna.“
Ďurovčík, ktorý hodnotil, dodal prekvapivo pokojne, no výstižne: „Pri vašom prvom tanci som áááchol a dal vám desinu. Chcela si ukázať Jana jemného, ale pri rumbe ste si to zamenili s tým, že to bolo málinko. Prišlo mi to strašne basic, na to, kto tam na tom javisku stál.“ Obľúbený tanečný pár tak so stiahnutým chvostom a za rozpačitého potlesku odkráčal do zákulisia.
