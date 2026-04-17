Lietajúci švec Ján Potměšil (†60): Dvakrát unikol smrti. Osud mu pripravil krutý životný príbeh!

PRAHA - Český herec Jan Potměšil (†60) patril medzi výrazné tváre českej kinematografie. Do povedomia divákov sa zapísal najmä ako lietajúci švec z kultovej rozprávky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, no jeho životný príbeh sa niesol aj v znamení dramatických zvratov.
Jan Potměšil sa stal známym už v 80. rokoch, keď si zahral v niekoľkých úspešných filmoch a neskôr aj v ikonickej rozprávke O princezně Jasněnce a létajícim ševci, kde stvárnil hlavnú postavu Jíru – lietajúceho ševca. Jeho kariéru však zásadne ovplyvnili životné udalosti, ktoré ho dvakrát dostali do situácií, keď bojoval o život.
Najväčší zlom prišiel v roku 1989, keď po vážnej dopravnej nehode utrpel zranenia, ktoré ho navždy pripútali na invalidný vozík. Napriek tomu sa nevzdal a na obdobie spomínal aj so silnými emóciami. „Bol to malý veľký zázrak, že som prežil. V nemocniciach som strávil dlhý čas a počas celého toho obdobia som mal pri sebe diár so zapísanými skúškami a predstaveniami na dva roky dopredu,“ spomínal Potměšil.
Napriek tomu sa k herectvu dokázal vrátiť a naďalej pôsobil v divadle aj televízii. Jeho príbeh sa tak stal symbolom obrovskej vôle a odhodlania, keď aj napriek ťažkému osudu pokračoval v umeleckej práci. V posledných rokoch sa však o ňom hovorilo aj v súvislosti so zdravotnými problémami, ktoré opäť pripomenuli jeho krehké zdravie. Pred štyrmi rokmi sa totižto stiahol z verejného života. Keď sa potom opäť objavil na verejnosti, bolo vidieť, že prešiel veľkou premenou. Za úbytkom váhy stáli vážne zdravotné problémy a operácia srdca, ktorú absolvoval. Problémy so srdcom ho trápili už nejaký čas pred hospitalizáciou. Napriek tomu zostal vnímaný ako herec, ktorý sa nevzdal ani po najťažších životných ranách.
Vo štvrtok vo večerných hodinách však jeho srdce navždy dotĺklo. Smutnú správu potvrdila jeho manželka Radka Potměšilová, s ktorou mal herec dvoch synov. „Honza zomrel pred jedenástou, boli sme s chalanmi pri ňom. Odišiel v spánku, jeho srdce to už nezvládlo. Veľmi ďakujeme všetkým na ARO Motol, bojovali ako levy,“ povedala Radka pre ČTK.
Krátko po oznámení jeho úmrtia sa začali objavovať na sociálnej sieti odkazy od hercových kolegov a priateľov. Neváhala poslať odkaz ani Michaela Kuklová, predstaviteľka rozprávkovej Jasněnky. „Jíro môj, leť! Ľahko a slobodne… S láskou a obdivom navždy, tvoja Jasněnka 🕊️🖤🕊️,“ odkázala herečka, ktorá dodala: „Úprimnú sústrasť rodine.“
