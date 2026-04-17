Lietajúci švec Ján Potměšil (†60): Dvakrát unikol smrti. Osud mu pripravil krutý životný príbeh!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Profimedia)
PRAHA - Český herec Jan Potměšil (†60) patril medzi výrazné tváre českej kinematografie. Do povedomia divákov sa zapísal najmä ako lietajúci švec z kultovej rozprávky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, no jeho životný príbeh sa niesol aj v znamení dramatických zvratov.

Jan Potměšil sa stal známym už v 80. rokoch, keď si zahral v niekoľkých úspešných filmoch a neskôr aj v ikonickej rozprávke O princezně Jasněnce a létajícim ševci, kde stvárnil hlavnú postavu Jíru – lietajúceho ševca. Jeho kariéru však zásadne ovplyvnili životné udalosti, ktoré ho dvakrát dostali do situácií, keď bojoval o život.

Najväčší zlom prišiel v roku 1989, keď po vážnej dopravnej nehode utrpel zranenia, ktoré ho navždy pripútali na invalidný vozík. Napriek tomu sa nevzdal a na obdobie spomínal aj so silnými emóciami. „Bol to malý veľký zázrak, že som prežil. V nemocniciach som strávil dlhý čas a počas celého toho obdobia som mal pri sebe diár so zapísanými skúškami a predstaveniami na dva roky dopredu,“ spomínal Potměšil. 

Napriek tomu sa k herectvu dokázal vrátiť a naďalej pôsobil v divadle aj televízii. Jeho príbeh sa tak stal symbolom obrovskej vôle a odhodlania, keď aj napriek ťažkému osudu pokračoval v umeleckej práci. V posledných rokoch sa však o ňom hovorilo aj v súvislosti so zdravotnými problémami, ktoré opäť pripomenuli jeho krehké zdravie. Pred štyrmi rokmi sa totižto stiahol z verejného života. Keď sa potom opäť objavil na verejnosti, bolo vidieť, že prešiel veľkou premenou. Za úbytkom váhy stáli vážne zdravotné problémy a operácia srdca, ktorú absolvoval. Problémy so srdcom ho trápili už nejaký čas pred hospitalizáciou. Napriek tomu zostal vnímaný ako herec, ktorý sa nevzdal ani po najťažších životných ranách.

Vo štvrtok vo večerných hodinách však jeho srdce navždy dotĺklo. Smutnú správu potvrdila jeho manželka Radka Potměšilová, s ktorou mal herec dvoch synov. „Honza zomrel pred jedenástou, boli sme s chalanmi pri ňom. Odišiel v spánku, jeho srdce to už nezvládlo. Veľmi ďakujeme všetkým na ARO Motol, bojovali ako levy, povedala Radka pre ČTK. 

Krátko po oznámení jeho úmrtia sa začali objavovať na sociálnej sieti odkazy od hercových kolegov a priateľov. Neváhala poslať odkaz ani Michaela Kuklová, predstaviteľka rozprávkovej Jasněnky. „Jíro môj, leť! Ľahko a slobodne… S láskou a obdivom navždy, tvoja Jasněnka 🕊️🖤🕊️,“ odkázala herečka, ktorá dodala: „Úprimnú sústrasť rodine.

 

 

Horskí záchranári zasahovali počas uplynulej zimnej sezóny 2515-krát
Malachovská aj po 33 rokoch s manželom priznáva: Najviac sa mi na jeho tele páči... uuu, to je šteklivé
V Smižanoch otvorili a požehnali nové priestory materskej školy
KONIEC veľkého úteku: Slovenku hľadanú pre desiatky podvodov zbalili na Kanárskych ostrovoch!
Masívna policajná akcia na cestách : Padlo takmer 1300 priestupkov za jediný deň!
Premiér Fico diskutoval so stredoškolákmi v Galante o EÚ, zahraničnej politike a aktuálnych svetových témach
Topoľčany začali modernizovať všetky autobusové zastávky – pribudnú prístrešky aj elektronické tabule
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu!
KONIEC veľkého úteku: Slovenku hľadanú pre desiatky podvodov zbalili na Kanárskych ostrovoch!
Veľryby južné boli na pokraji vyhynutia, teraz v Patagónii ohromujú turistov
Obnova energetiky na Blízkom východe potrvá roky: Expert varuje pred vyššími cenami ropy a plynu po konflikte
Lietajúci švec Ján Potměšil (†60): Dvakrát unikol smrti. Osud mu pripravil krutý životný príbeh!
Malachovská aj po 33 rokoch s manželom priznáva: Najviac sa mi na jeho tele páči... uuu, to je šteklivé
Česká herečka hviezdou zahraničného móla: Božská aj v 50-ke!
Šokujúci rozchod v našom šoubiznise: Z veľkej lásky neostalo nič!
Upratovačka ochutnala koláč po hosťoch a museli volať záchranku: Hotelový personál odhalil NAJVÄČŠIE HORORY z izieb!
Dar od kráľovnej Viktórie a mramorový trón: Čo skrýva najkrajší palác v Iráne?
Dovolenka v Chorvátsku sa môže zmeniť na KRVAVÝ KÚPEĽ: Do Jadranu dorazila ryba, ktorá SEKÁ ako chirurg!
Máte ČÍRY moč? Radšej sa netešte! Odborníčka varuje pred NEBEZPEČNÝM OMYLOM, ktorý robia aj vzdelaní ľudia
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)
Veľké porovnanie cien benzínu a nafty v Európe: Ako je na tom Slovensko v porovnaní so susedmi? (apríl 2026)

Jeden odchádza a nebude posledný: Real Madrid chystá v lete poriadny hráčsky odliv
Pripravte sa, bude to jazda: Finále Nitry so Slovanom sľubuje dychberúce hokejové divadlo
Neodovzdala vzorku a hrozí jej dištanc: Česká tenisová hviezda má dopingový problém
Historicky prvý Slovák so zlatom: 18-ročný Matúš Hrušovský sa stal majstrom sveta!
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
Fit obed bez mäsa? Tento cviklový kuskus budete mať hotový do 20 minút!
S porážkou Orbána sa ruské dezinformačné kampane neskončili, hovoria experti. Nedávne voľby v Maďarsku ukázali, aké taktiky Rusko používa na manipuláciu verejnosti
Už vyše 2 000 hodín vo vzduchu. Britské stíhačky a vrtuľníky lietajú nad Blízkym východom bez prestávky
GLP-1 lieky ako Ozempic pomáhajú pečeni aj bez chudnutia. Vedci konečne zistili, prečo
VIDEO: Americká armáda prvýkrát ostro otestovala Golden Shield. Takto chce ničiť nepriateľské drony lacnejšie a rýchlejšie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!

Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Tieto ženy prekračujú pravidelne hranice, skúšajú to na akéhokoľvek muža: Máte takú vo svojom okolí?
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu!
KONIEC veľkého úteku: Slovenku hľadanú pre desiatky podvodov zbalili na Kanárskych ostrovoch!
Ďalší OBRAT v počasí: Teploty vyletia vysoko, v TENTO večer príde studená sprcha! Búrky, dážď a mráz
Svet má na krku nový problém: Námorná blokáda ďalšej dôležitej trasy! Odborník varuje, bude to HORŠIE ako Hormuz

