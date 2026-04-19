13. komnata Jana Potměšila (†60): Mlčal o tom, kto ho pripútal na vozík! Tajomstvo si vzal do hrobu

PRAHA - Osudová noc, ktorá všetko zmenila! Herec Jan Potměšil (†60) prežil hrôzu, na ktorú by väčšina chcela zabudnúť. On ju však niesol celý život – a jedno tajomstvo si nechal až do konca.
Písal sa 8. december 1989 a v Československo sa lámali dejiny počas Nežnej revolúcie. Potměšil spolu s hercom Janom Kačerom (†87) vyrazili do Ostrava presviedčať baníkov, aby podporili revolúciu. Netušili, že cesta späť bude osudná.
Pri návrate do Praha sa štvorica tiesnila vo vozidle Fiat Tipo. Vzadu spal aj Jan Potměšil. Len pár kilometrov od cieľa pri obci Říčany však prišla katastrofa. Vodiča pravdepodobne premohol mikrospánok. Auto prerazilo zvodidlá a zrútilo sa zo svahu. Nepripútaný Potměšil vyletel z vozidla a to ho následne privalilo! Následky? Devastujúce! Ťažké poranenia, poškodená miecha a doživotná paralýza. „Nič si z toho nepamätám. Len sestričku, ktorá ma v Říčanoch držala za ruku a ja som jej hovoril, aká je pekná, že vyzerá ako anjel. A potom strih – tri mesiace nič! Prebral som sa až vo februári v nemocnici na Karláku a zistil som, že sa nemôžem hýbať, iba hýbať očami,“ opísal Potměšil pre český Blesk. „Mal som prasknutú spodinu lebky, zranenia po celom tele, krvácanie do mozgu, opuch tlačiaci na miechu, jednoducho celý fascikel diagnóz. A od lekárov sedem percent, že prežijem,“ šokoval výpočtom následkov herec, ktorý minulý týždeň vo štvrtok zomrel. Jeho smrť oznámila manželka Radka.
Najväčšia záhada však zostala neodhalená. Kto sedel za volantom? Potměšil aj ostatní účastníci nehody meno vodiča celé desaťročia tajili. „Auto šoféroval jeden výtvarný umeleck… Meno nikdy neprezradím,“ zopakoval viackrát Potměšil. Nešlo o profesionála, ale dobrovoľníka z Občianskeho fóra. Skupina sa rozhodla, že ho nevystaví verejnému lynču. Vinu prijali spoločne a herec proti nemu nikdy nepodal ani žalobu.
Najmrazivejšia na celom príbehu je informácia, že k nehode vôbec nemuselo dôjsť. Skupina mala totiž kúpené letenky z Ostravy do Prahy. Nakoniec ich však nevyužili a dodnes nikto nevie prečo.
Príbeh herca Jana Potměšila je mrazivým dôkazom toho, ako jediný moment dokáže zmeniť celý život. A aj toho, že niektoré tajomstvá si ľudia berú so sebou až do hrobu.