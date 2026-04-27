Šimečka ide podať trestné oznámenie: Finančná správa mala rozpracovať združenie jeho matky

BRATISLAVA - Líder opozičného PS Michal Šimečka avizoval podanie trestného oznámenia v súvislosti s rozpracovaním občianskeho združenia jeho matky Marty Šimečkovej Projekt Fórum Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS). Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii. Odvolal sa pritom na zistenia Nadácie Zastavme korupciu, podľa ktorých dostalo analytické oddelenie KÚFS pokyn na vypracovanie správy o združení.
„Kriminálny úrad finančnej správy na politickú objednávku lustroval, vlámal sa do účtov občianskeho združenia aj mojej mamy minulý rok a na základe toho sa celé toto spustilo,“ uviedol Šimečka. Ako doplnil, občianskemu združeniu poskytol pôžičku vo výške 5200 eur. Združenie mu neskôr vrátilo 5000 eur.
Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu publikovaných na jej webe mal KÚFS preverovať financie viacerých združení napriek tomu, že na to nemá kompetencie. Medzi združeniami má byť aj Projekt Fórum.