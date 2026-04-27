VAROVANIA pred medveďmi: VIDEO Šelma sa objavila na ceste pri obci aj pri ihrisku! Zvyšujú sa hliadky

BRATISLAVA - Medvede sa objavili na ďalších miestach Slovenska. V jednom prípade sa podarilo medveďa natočiť, obce vyzývajú obyvateľov k opatrnosti a obozretnosti. Odborníci varujú pred zvýšeným rizikom stretu počas prebiehajúcej medvedej ruje. Štátna ochrana prírody zároveň spustila novú platformu pozormedved.sk, ktorá má pomôcť rýchlejšie hlásiť výskyt šeliem a zlepšiť bezpečnosť návštevníkov prírody.
Pohyb medveďa zaznamenala obec Selce pri Banskej Bystrici. Šelma podľa slov samosprávy napadla vlečku s včelami na záhradách pri ihrisku v lokalite Záhumnie. "Prosíme preto občanov, aby boli obozretní a zvýšili v týchto miestach pozornosť," vyzýva obec.
Medveď sa objavil aj na východe Slovenska, pred obcou Zhudské Dlhé v okrese Humenné. Jeden z vodičov ho spozoroval na ceste v nedeľu (26. 4.) približne o 20.40 h., podarilo sa mu ho natočiť aj na video.
Pred medveďom varuje aj obec Soblahov v okrese Trenčín. "Upozorňujeme občanov, že v posledných dňoch bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého v okolí Horárne smerom ku Chate pod Ostrým vrchom a na lesnej železnici smerom na Kubricu," oznámila miestna samospráva na sociálnej sieti, ktorá vyzýva občanov k ostražitosti a opatrnosti.
Zásahové tímy zvýšili hliadkovú činnosť v lokalitách s výskytom medveďa
Zásahové tímy zintenzívnili hliadkovú činnosť v lokalitách so zvýšeným výskytom medveďa hnedého. Opatrenie prichádza v súvislosti so zvýšeným pohybom ľudí v prírode, informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR. Upozorňuje aj na začiatok medvedej ruje. Osobitne apeluje na zvýšenú opatrnosť v lokalite vrchu Urpín v Banskej Bystrici. Aj po poslednom útoku tam zásahové tímy ŠOP naďalej zaznamenávajú pohyb jedincov medveďa hnedého.
Zároveň opätovne vyzýva občanov, starostov a primátorov na aktívnu spoluprácu pri nahlasovaní výskytu medveďa. Včasné informácie umožňujú rýchlu a efektívnu reakciu zásahových tímov aj v súčinnosti s miestnymi poľovníckymi združeniami. Ako prevenciu odporúča vyhýbať sa aktivitám v čase svitania, súmraku a počas noci, keď sú medvede najaktívnejšie. Taktiež obmedziť pohyb v neprehľadnom a husto zarastenom teréne, využívať vyznačené turistické trasy a venovať pozornosť pobytovým znakom medveďa, ako sú stopy či trus.
„Pri strete s medveďom zachovajte pokoj, nerobte prudké pohyby, pomaly sa vzďaľujte a neotáčajte sa mu chrbtom. Ak zviera ustupuje, nedráždite ho a vyčkajte. V prípade ohrozenia volajte 112,“ pripomínajú štátni ochranári. Verejnosť sa môže obrátiť aj priamo na jednotlivé zásahové tímy, kontakty sú dostupné na webe ŠOP.
Nová webová stránka
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky spustila novú webovú platformu pozormedved.sk, ktorá má priniesť verejnosti jednoduchý a rýchly spôsob dostupnosti informácií o problematike medveďa hnedého. Informoval o tom Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR, podľa ktorého cieľom tejto aktivity je zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov prírody, zlepšiť koordináciu zásahových tímov a zároveň zabezpečiť systematický zber dát o pohybe jedincov medveďa hnedého na Slovensku. Hlásenia od verejnosti budú slúžiť na rýchle vyhodnotenie rizikových situácií a efektívne prijímanie opatrení v teréne.
„Nová platforma predstavuje ďalší krok k modernej a transparentnej komunikácii medzi Štátnou ochranou prírody SR a občanmi. Súčasťou webu sú aj praktické informácie o bezpečnom pohybe v prírode a preventívne opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku, ako aj odporúčania, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa hnedého a tým predchádzať nebezpečným situáciám,“ uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Roman Fajth.
Webová platforma pozormedved.sk je súčasťou širších opatrení štátu na riešenie výskytu medveďa hnedého a ochranu života, zdravia aj majetku obyvateľov. Ambíciou je posilniť prevenciu a zároveň reagovať rýchlo a odborne tam, kde je to potrebné.