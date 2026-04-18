Posledné minúty Jana Potměšila (†60): Vdova prezradila, čo mu sľúbila

Jan Potměšil Zobraziť galériu (9)
Jan Potměšil (Zdroj: ČT/13. komnata (rok 2006))
PRAHA - Herec Jan Potměšil (†60) zomrel na zlyhanie srdca. V posledných rokoch bojoval s vážnymi zdravotnými problémami, vrátane srdcového ochorenia a preležanín, ktoré sú u vozíčkarov časté. Podľa manželky Radky odišiel v spánku za prítomnosti rodiny.

Osud sa s hercom Janom Potměšilom kruto zahral. Nielenže po autonehode skončil na vozíčku, ale pridali sa aj ďalšie zdravotné problémy, hlavne so srdcom. Práve zlyhanie srdca ukončilo jeho život. „Odišiel v spánku, jeho srdce už to nevydržalo,“ potvrdila jeho manželka.

V posledných chvíľach s ním bola nielen žena Radka (56), ale aj jej syn Šimon a ich Honza. Staršieho Šimona Ján Potměšil vyženil v čase, keď mal tri roky. Nadviazal s ním veľmi blízky vzťah a po narodení mladšieho Honzíka vyženený chlapec dostal priezvisko svojho nevlastného otca. Obaja chlapci totiž chodili do rovnakej škôlky a pri vyzdvihovaní si Šimon všimol, že sa volá inak, než jeho brat. Požiadal preto rodičov, či by nemohol byť tiež Potměšil a oni mu vyhoveli.

V najťažších okamihoch sa všetci spoločne snažili Jána na poslednú cestu vyprevadiť s pokojom v duši. „Honza odišiel v spánku, boli sme s ním a sľúbili mu, že na neho čaká Ozzy a Jim Morrison a že jeho otec už chystá bežky a že si konečne dá pivo,“ spomenula Radka aj na Jaroslava Potměšila (†77), niekdajšieho šéftrenéra českých lyžiarov a neskôr docenta z fakulty telesnej výchovy a športu. „Povedali sme mu, nech sa o nás nebojí, že my sa o neho tiež nebojíme. Bol pokojný a vyzeral, že sa teší. Láska je silnejšia ako smrť, to vie každý, kto čítal Harryho Pottera,“ vyjadrila Radka svoje pocity na sociálnej sieti.

Jan Potměšil s manželkou Radkou
Zobraziť galériu (9)
Jan Potměšil s manželkou Radkou (Zdroj: ČT/13.komnata (rok 2006)
Herec skončil na vozíčku po nehode na diaľnici v decembri 1989. „Mal som sedem percent, že prežijem. Prasknutú spodinu lebečnú, úrazy po celom tele, krvácanie do mozgu, jednoducho celý lekársky fascikel diagnóz,“ spomínal na tragédiu, ktorá mu obrátila život naruby. „Keď som sa po troch mesiacoch prebúdzal, nechápal som, čo sa dialo, kde som... Mal som v pamäti čiernu dieru,“ uviedol Potměšil pre Nase.praha.cz.

Druhýkrát sa ocitol v ohrození života pred dvoma rokmi, keď musel absolvovať operáciu srdca. Trápil ho však aj žlčník. Kvôli problémom musel držať prísnu diétu. A pridružili sa aj preležaniny. „Tieto problémy s preležaninami sú u vozíčkárov časté. Máva to naozaj škaredé. Svaly mu prakticky uhnívajú a už musel aj na plastickú operáciu,“ prezradil pred časom pre Ahaonline.cz jeden z jeho priateľov.

Napriek všetkému sa Potměšil stále objavoval na verejnosti, aj keď bolo poznať, že mu nie je najlepšie. V posledných mesiacoch sa už musel kvôli zdravotným problémom zdržiavať v nemocnici, kde mu manželka Radka robila dlhé hodiny spoločnosť. Aj keď mal ešte životné plány, 16 dní po 60-tich narodeninách jeho srdce dotĺklo… Posledná rozlúčka s hercom prebehne v utorok 28. apríla v Týnskom chráme na Staromestskom námestí.

Lenka Šóošová po odchode z Markízy: Prečo nič neľutujem!
Lenka Šóošová po odchode z Markízy: Prečo nič neľutujem!
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Kristína Kucianová bola hosťom v šou Neskoro večer
Kristína Kucianová bola hosťom v šou Neskoro večer
Jan Potměšil
Posledné minúty Jana Potměšila (†60): Vdova prezradila, čo mu sľúbila
