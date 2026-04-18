Posledné minúty Jana Potměšila (†60): Vdova prezradila, čo mu sľúbila

PRAHA - Herec Jan Potměšil (†60) zomrel na zlyhanie srdca. V posledných rokoch bojoval s vážnymi zdravotnými problémami, vrátane srdcového ochorenia a preležanín, ktoré sú u vozíčkarov časté. Podľa manželky Radky odišiel v spánku za prítomnosti rodiny.
Osud sa s hercom Janom Potměšilom kruto zahral. Nielenže po autonehode skončil na vozíčku, ale pridali sa aj ďalšie zdravotné problémy, hlavne so srdcom. Práve zlyhanie srdca ukončilo jeho život. „Odišiel v spánku, jeho srdce už to nevydržalo,“ potvrdila jeho manželka.
V posledných chvíľach s ním bola nielen žena Radka (56), ale aj jej syn Šimon a ich Honza. Staršieho Šimona Ján Potměšil vyženil v čase, keď mal tri roky. Nadviazal s ním veľmi blízky vzťah a po narodení mladšieho Honzíka vyženený chlapec dostal priezvisko svojho nevlastného otca. Obaja chlapci totiž chodili do rovnakej škôlky a pri vyzdvihovaní si Šimon všimol, že sa volá inak, než jeho brat. Požiadal preto rodičov, či by nemohol byť tiež Potměšil a oni mu vyhoveli.
V najťažších okamihoch sa všetci spoločne snažili Jána na poslednú cestu vyprevadiť s pokojom v duši. „Honza odišiel v spánku, boli sme s ním a sľúbili mu, že na neho čaká Ozzy a Jim Morrison a že jeho otec už chystá bežky a že si konečne dá pivo,“ spomenula Radka aj na Jaroslava Potměšila (†77), niekdajšieho šéftrenéra českých lyžiarov a neskôr docenta z fakulty telesnej výchovy a športu. „Povedali sme mu, nech sa o nás nebojí, že my sa o neho tiež nebojíme. Bol pokojný a vyzeral, že sa teší. Láska je silnejšia ako smrť, to vie každý, kto čítal Harryho Pottera,“ vyjadrila Radka svoje pocity na sociálnej sieti.
Druhýkrát sa ocitol v ohrození života pred dvoma rokmi, keď musel absolvovať operáciu srdca. Trápil ho však aj žlčník. Kvôli problémom musel držať prísnu diétu. A pridružili sa aj preležaniny. „Tieto problémy s preležaninami sú u vozíčkárov časté. Máva to naozaj škaredé. Svaly mu prakticky uhnívajú a už musel aj na plastickú operáciu,“ prezradil pred časom pre Ahaonline.cz jeden z jeho priateľov.
Napriek všetkému sa Potměšil stále objavoval na verejnosti, aj keď bolo poznať, že mu nie je najlepšie. V posledných mesiacoch sa už musel kvôli zdravotným problémom zdržiavať v nemocnici, kde mu manželka Radka robila dlhé hodiny spoločnosť. Aj keď mal ešte životné plány, 16 dní po 60-tich narodeninách jeho srdce dotĺklo… Posledná rozlúčka s hercom prebehne v utorok 28. apríla v Týnskom chráme na Staromestskom námestí.