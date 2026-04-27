Problém letu Fica do Moskvy ponad Poľsko už neexistuje, tvrdí poľský minister zahraničných vecí

Vládny špeciál
VARŠAVA - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že problém s cestou slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája cez Poľsko už nie je. Informuje o tom varšavský spravodajca.

„Podľa mojich aktuálnych informácií ten problém prestal existovať,“ povedal.  Agentúra PAP v utorok 21. apríla informovala, že slovenská strana požiadala Varšavu o povolenie na prelet premiéra SR pri jeho ceste do Moskvy. Už predtým v nedeľu 19. apríla Estónsko uviedlo, že Ficovi prelet nepovolí. Slovenský premiér zase informoval, že povolenie nedostane ani od Litvy a Lotyšska, aj keď hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova neskôr povedala, že takáto žiadosť zo strany SR ani neprišla.

Cestu kritizoval aj štátny tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki. „Ťažko si predstaviť, že by sme v prípade tohto konkrétneho podujatia organizovaného silou, ktorá aj teraz, v týchto týždňoch, mesiacoch a dňoch pácha zločiny na civilnom obyvateľstve na Ukrajine, pomáhali pánovi Ficovi dostať sa tam,“ povedal pre televíziu Polsat news.

Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a ponad Čierne more. Okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.

Súvisiace články

Fico mieri do Moskvy,
Fico mieri do Moskvy, susedia váhajú: Kaliňák skritizoval správanie Poliakov, označil ho za trápne tanečky
Domáce
Vládny špeciál s občanmi
Opakuje sa minuloročný scenár? Ficov prelet nad Poľskom na ceste do Moskvy visí na vlásku
Zahraničné
Vládny špeciál, ktorý priváža
Slovensko žiada aj Poľsko: Chce povolenie preletu lietadla s Ficom do Moskvy
Domáce
Írska ministerka zahraničných vecí
Stopka pre slovenský špeciál: Pobaltie uzavrelo nebo pred Ficom, Kyjev toto rozhodnutie víta
Zahraničné

Odporúčame

Progresívne Slovensko: Takáč by mal pre PPA odstúpiť zo svojho postu
Progresívne Slovensko: Takáč by mal pre PPA odstúpiť zo svojho postu
Zoznam TV
Tlačová beseda SaS o novele vysokoškolského zákona
Tlačová beseda SaS o novele vysokoškolského zákona
Správy
V Stupave zrevitalizovali historický park pri kaštieli
V Stupave zrevitalizovali historický park pri kaštieli
Cestovanie

Domáce správy

FOTO Michal Šimečka
Kauza okolo PPA eskaluje: Opozícia vyzýva Takáča na demisiu pre obsah listu EK
Domáce
Šimečka ide podať trestné
Šimečka ide podať trestné oznámenie: Finančná správa mala rozpracovať združenie jeho matky
Domáce
VAROVANIA pred medveďmi: VIDEO
VAROVANIA pred medveďmi: VIDEO Šelma sa objavila na ceste pri obci aj pri ihrisku! Zvyšujú sa hliadky
Domáce
AKTUÁLNE Hrôza v obľúbenej rekreačnej oblasti: Našli muža s prestrelenou hlavou! Zasahuje kriminálka
AKTUÁLNE Hrôza v obľúbenej rekreačnej oblasti: Našli muža s prestrelenou hlavou! Zasahuje kriminálka
Nové Mesto nad Váhom

Zahraničné

Loď Jag Vasant so
Desivá predpoveď expertov: Svet čaká obrovská ekonomická kríza! Dotkne sa každej domácnosti
Zahraničné
FOTO Husté sneženie v Moskve
Zimná rozprávka na konci apríla? Moskva bojuje s nánosmi ťažkého snehu
Zahraničné
Vládny špeciál s občanmi
Problém letu Fica do Moskvy ponad Poľsko už neexistuje, tvrdí poľský minister zahraničných vecí
Zahraničné
Vedci šokujú: Morovú epidémiu
Vedci šokujú: Morovú epidémiu v 14. storočí možno spôsobili klimatické zmeny
dromedar.sk

Prominenti

FOTO Drexler rozniesla Koleníka na
Ostrá kritika Koleníka! Drexler ho rozniesla v zuboch: Jano, toto čo bolo?! kričala
Domáci prominenti
Smrť Jana Potměšila (†60):
Smrť Jana Potměšila (†60): Rodina zverejnila detaily poslednej rozlúčky! TAKTO sa s ním budú lúčiť...
Zahraniční prominenti
Mama, ožeň ma -
Juraj z Mama, ožeň sa opil pod obraz: Najskôr svojim nevestám vulgárne vynadal a potom ich nútil k...
Domáci prominenti
Helena Bonham Carter
Slávnu herečku vyškrtli zo seriálu: Len pár dní po začatí nakrúcania!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Namiesto smetí našiel 30-tisíc
Namiesto smetí našiel 30-tisíc eur! Asistent učiteľa upratoval u rodičov a narazil na ŽIVOTNÝ ÚLOVOK
Zaujímavosti
MILIÓN eur letelo vzduchom:
MILIÓN eur letelo vzduchom: Dirigent počas koncertu urobil prudké gesto a sála v okamihu STUHLA OD HRÔZY!
Zaujímavosti
Najdlhší a najkratší let
Najdlhší a najkratší let či šialený počet prestupov: Spoznajte slovenské letecké rekordy
dromedar.sk
Tisíce ľudí pijú TÚTO
Tisíce ľudí pijú TÚTO KÁVU, no lekárka dvíha VAROVNÝ PRST: Chutí skvele, ale v tele vám môže spôsobiť SPÚŠŤ!
Zaujímavosti

Dobré správy

Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Prečo niektoré ženy nestarnú tak rýchlo? Správne sérum môže byť kľúč
plnielanu.sk

Ekonomika

Kritika 13. dôchodkov? My sme sociálna demokracia, my budujeme sociálny štát, reaguje Kamenický!
Kritika 13. dôchodkov? My sme sociálna demokracia, my budujeme sociálny štát, reaguje Kamenický!
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)

Šport

Mimoriadna správa! Francesco Calzona končí na lavičke reprezentácie Slovenska
Mimoriadna správa! Francesco Calzona končí na lavičke reprezentácie Slovenska
Reprezentácia
Fínsko – Kanada: Online prenos zo šlágra MS v hokeji do 18 rokov
Fínsko – Kanada: Online prenos zo šlágra MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
Domáca prehra mu zlomila väzy: Niké liga hlási koniec skúseného trénera
Domáca prehra mu zlomila väzy: Niké liga hlási koniec skúseného trénera
Niké liga
Nechutný krosček do hlavy nezostal bez odozvy: Senát udelil dištanc Slovanistovi Takáčovi
Nechutný krosček do hlavy nezostal bez odozvy: Senát udelil dištanc Slovanistovi Takáčovi
Tipsport liga

Auto-moto

Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Predstavujeme
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Doprava
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Doprava
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Návrat do pracovného života po rokoch: Ako zmeniť „dieru“ v životopise na silnú stránku
Návrat do pracovného života po rokoch: Ako zmeniť „dieru“ v životopise na silnú stránku
Hľadám prácu
Globálne konflikty zasahujú aj do práce: Viac ako 40 % Slovákov priznáva rozptýlenie, ženy a vysokoškoláci najviac
Globálne konflikty zasahujú aj do práce: Viac ako 40 % Slovákov priznáva rozptýlenie, ženy a vysokoškoláci najviac
Kariera.sk TS
E-mailová etiketa v ére „všetko je urgentné“: Ako komunikovať a nezblázniť sa
E-mailová etiketa v ére „všetko je urgentné“: Ako komunikovať a nezblázniť sa
Motivácia a produktivita
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
Prostredie práce

Varenie a recepty

U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Koláče a torty
Tajná ingrediencia v čučoriedkovom koláči? Určite ju máte doma, no nikdy by vás nenapadlo pridať ju do cesta!
Tajná ingrediencia v čučoriedkovom koláči? Určite ju máte doma, no nikdy by vás nenapadlo pridať ju do cesta!
Ovocné dezerty

Technológie

Aktualizácie Windowsu budú menej otravné: Microsoft konečne vypočul používateľov, takto sa zmení tvoj počítač
Aktualizácie Windowsu budú menej otravné: Microsoft konečne vypočul používateľov, takto sa zmení tvoj počítač
Windows
Pitie alkoholu v mladosti môže mať dohru až v strednom veku. Vedci zistili, čo môže po rokoch spraviť s mozgom
Pitie alkoholu v mladosti môže mať dohru až v strednom veku. Vedci zistili, čo môže po rokoch spraviť s mozgom
Veda a výskum
Slovensko má F-16. Svet už pripravuje stíhačky 6. generácie – čo to znamená
Slovensko má F-16. Svet už pripravuje stíhačky 6. generácie – čo to znamená
Vojenská technika
Vedci zistili, že telo si zásoby cukru riadi úplne inak, než sme si mysleli. Objavili mechanizmus, o ktorom biológia desaťročia nevedela
Vedci zistili, že telo si zásoby cukru riadi úplne inak, než sme si mysleli. Objavili mechanizmus, o ktorom biológia desaťročia nevedela
Veda a výskum

Bývanie

Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla

Pre kutilov

Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Záhrada
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Záhrada
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najsilnejšie dni mesiaca sú tu: Prichádza zlom vo vzťahoch aj nečakaný finančný obrat, pozrite sa, čo nás čaká
Partnerské vzťahy
Najsilnejšie dni mesiaca sú tu: Prichádza zlom vo vzťahoch aj nečakaný finančný obrat, pozrite sa, čo nás čaká
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Loď Jag Vasant so
Zahraničné
Desivá predpoveď expertov: Svet čaká obrovská ekonomická kríza! Dotkne sa každej domácnosti
VAROVANIA pred medveďmi: VIDEO
Domáce
VAROVANIA pred medveďmi: VIDEO Šelma sa objavila na ceste pri obci aj pri ihrisku! Zvyšujú sa hliadky
Minister Erik Tomáš a
Domáce
Šachový majster aj fitneska! Minister zverejnil šokujúce prípady zneužívania dôchodkov: Štát ide robiť čistky
Radikálni teroristi FLA a
Zahraničné
Ďalší konflikt na vzostupe: Radikálne skupiny ZABILI ministra obrany a obsadili dôležitú pevnosť! Analytici vinia Rusko

Ďalšie zo Zoznamu