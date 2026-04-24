Prísne strážené tajomstvo slovenskej herečky (39): Je tehotná... Veď ona čochvíľa rodí!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Alena Pajtinková prekvapila fanúšikov radostnou novinkou – tesne pred štyridsiatkou sa pripravuje na najdôležitejšiu rolu svojho života. Stane sa mamou!
Alena Pajtinková patrí medzi známe tváre slovenskej televíznej aj filmovej scény. Diváci ju môžu poznať z populárnej relácie Záhady tela, ako aj zo seriálov Horná Dolná, Oteckovia, Chlapi neplačú či V mene zákona. Objavila sa aj na filmovom plátne – napríklad vo filme Černák či Duchoň, kde stvárnila legendárnu speváčku Eva Máziková.
Okrem herectva ju mnohí poznajú aj vďaka jej hlasu. Ako dabingová herečka prepožičala napríklad svoj hlas herečke Michelle Rodriguez v seriáli Nezvestní. Umenie však u nej nekončí len pri herectve – aktívne sa venuje aj hudbe. Od roku 2011 vystupuje pod umeleckým menom Zita Rigondeaux ako speváčka punkovej kapely Bijouterrier.
Tesne pred štyridsiatkou vstupuje do úplne novej životnej etapy. Čoskoro sa z nej stane mama. Svoje tehotenstvo sa jej podarilo utajiť takmer až do úplného záveru. Fanúšikom sa nedávno prihovorila prostredníctvom videa na sociálnej sieti, kde už svoje výrazné bruško neskrývala. Je teda zrejmé, že pôrod je na spadnutie.
