Aguilera na nespoznanie: Zvodný make-up, futuristický účes a latexové šaty na dokonalej figúre!

LOS ANGELES - Hollywood zažil moment, keď si ľudia museli dvakrát pretrieť oči. Na červenom koberci prestížneho Breakthrough Prize Ceremony sa totiž objavila žena, ktorú síce všetci poznajú… ale tentoraz ju mnohí takmer nespoznali. Áno, bola to Christina Aguilera. Lenže úplne iná.
Zabudnite na starú „Xtinu“. Toto bola nová verzia. Christina Aguilera predviedla priliehavé čierne, kožené šaty, obopínajúce každú krivku. Odhalené ramená a dramatický výstrih, doplnený o vysoké sandále a šperky, ktoré kričali „luxus“ a hlavne… krátky blond bob účes, úplne odlišný od jej ikonických dlhých vlasov, vytvorili neuveriteľný look. Ľudia na mieste sa museli otočiť ešte raz, aby si boli istí, o koho ide. Na sociálnych sieťach sa okamžite rozbehla debata: „Vyzerá ako v 20-ke!“ „To nemôže mať 45!“ „Je to ona alebo jej dvojička?“ Niektorí milujú, iní nechápu. Ale jedno je isté: ignorovať sa nedala.
Breakthrough Prize je prezývaný ako „Oscary vedy“ – oceňuje vedcov a ich objavy v oblasti fyziky, matematiky či medicíny, pričom výhercovia získavajú miliónové odmeny. Christina Aguilera bola súčasťou hviezdnej zostavy celebrít, miešala sa medzi miliardármi, vedcami aj áčkovými hercami a hlavne: prišla ukázať, že stále patrí medzi elitu. Po jej boku nechýbal ani dlhoročný partner Matthew Rutler, s ktorým si na koberci vymieňali nežnosti.
Toto nebol len outfit. Bola to stratégia. Podľa pozorovateľov išlo o jasný signál: nová éra, návrat do centra pozornosti a sebavedomie na maxime. Jej look kombinoval futuristické prvky, sexepíl starých čias a moderný „clean“ styling. Christina Aguilera neprišla na gala len pózovať. Prišla spôsobiť rozruch. A podarilo sa jej niečo, čo je v Hollywoode najcennejšie. Prinútila ľudí pýtať sa: „To je naozaj ona?“ Vé svete, kde všetci vyzerajú rovnako… ona sa rozhodla byť neprehliadnuteľná.
