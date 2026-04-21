Premiéra filmu Diabol nosí Pradu 2: Dramatická Gaga, Heidi ukázala prsník a hlavné hviezdy... Wau!

NEW YORK - Premiéra filmu Diabol nosí Pradu 2 v New Yorku sa premenila na veľkolepú udalosť plnú hviezdnych mien a oslnivých outfitov. Na červenom koberci zažiarili Anne Hathaway, Meryl Streep či Emily Blunt, ktoré opäť vdýchli život ikonickým postavám zo sveta módy. Pokračovanie kultového príbehu príde po dlhých 20 rokoch.
Premiéra očakávaného pokračovania filmu Diabol nosí Pradu 2, ktorá sa konala v New Yorku bola nabitá hviezdami. Ústrednou hviezdou červeného koberca bola Anne Hathaway, ktorá pôsobila mimoriadne elegantne. Štyridsaťtriročná herečka ohúrila v karmínovej bezramienkovej róbe v korzetovom štýle z dielne Louis Vuitton, ktorú dopĺňala bohato plisovaná sukňa. Jej vzhľad bol dokonale vyvážený jemnými vlnami rozpustených vlasov, ladiacimi podpätkami a decentnými šperkami.
Na premiére sa stretla s hereckými kolegami, ktorí sú s filmom neodmysliteľne spätí. Nechýbala Meryl Streep, Emily Blunt ani Stanley Tucci. Meryl Streep, ktorá stvárňuje legendárnu šéfredaktorku Mirandu Priestly, zaujala výrazným outfitom – dramatickou červenou plášťovou róbou doplnenou čiernymi rukavicami a ikonickými slnečnými okuliarmi, ktoré okamžite evokovali jej nezabudnuteľnú filmovú postavu.