Neposedné gaťky Queen Latifah: Ej, toto sa na verejnosti nerobí!

LOS ANGELES - Deň ako na hojdačke! Queen Latifah najskôr neplánovane pútala pozornosť na ulici, keď ju potrápilo neposlušné spodné prádlo, no krátko nato už žiarila na prestížnom podujatí, kde si prevzala významnú cenu.
Herečka a speváčka Queen Latifah mala deň, ktorý by dal zabrať aj mladším kolegom. Všetko sa začalo celkom nenápadne vo West Hollywoode, kde si ako mnohí iní dopriala rannú kávu. Práve tam sa však odohral menší moment, ktorý by dozaista nechala radšej bez povšimnutia. No šikovným paparazzom sa ho podarilo zachytiť.
Pri vystupovaní z auta ju zradilo spodné prádlo, ktoré si musela narýchlo upraviť priamo na ulici. Mnohí by sa zhodli, že sa takéto niečo na verejnosti nerobí, nuž, aj ona je len človek z mäsa a kostí a keď jej tam niečo zavadzalo, tak to prosto napravila. O pár hodín neskôr už bola v úplne inom svete. Presunula sa do Las Vegas, kde ju čakal prestížny filmový event CinemaCon.
Objavila sa na pódiu v sále Caesars Palace, kde podporila prezentáciu štúdia The Walt Disney Company a jeho pripravovaných projektov. Ani tým sa jej nabitý program neskončil. Prezliekla sa do honosnej večernej róby a opäť stála na pódiu. Tentoraz si však neprišla len splniť pracovné povinnosti – čakal ju veľký moment. Za búrlivého potlesku si prevzala významné ocenenie za prínos kinematografii. Aj takýto vie byť život celebrity...
