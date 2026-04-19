Charlize Theron a pravda o temnej noci, kedy jej matka zastrelila otca: Chcel ich zabiť obe!

LOS ANGELES - Bola to noc, na ktorú sa nedá zabudnúť. Charlize Theron o nej roky mlčala. Podľa jej vlastných slov z rozhovoru pre The New York Times bolo už z otcovho príchodu jasné, že sa stane niečo zlé: vedela to z toho, ako vošiel na pozemok. To, čo nasledovalo, je desivé.
Keď mala Charlize Theron len 15 rokov, ocitla sa uprostred rodinnej drámy, ktorá by vystačila na film, lenže toto nebol scenár. Bol to skutočný život. Písal sa 21. jún 1991, keď sa jej otec, dlhodobo závislý od alkoholu, vrátil domov opitý a ozbrojený. Theron a jej matka sa zamkli v izbe. Jej otec začal strieľať cez dvere. Bol rozhodnutý ich zabiť.
V tej chvíli prišlo rozhodnutie, ktoré zmenilo všetko. Jej matka siahla po zbrani – a vystrelila. Smrteľne. Vyšetrovanie neskôr potvrdilo, že šlo o sebaobranu, a nikto nebol obvinený. Pre tínedžerku to však neznamenalo koniec. Bol to len začiatok. Táto tragédia sa nestala témou rozhovorov. Práve naopak. Herečka neskôr priznala, že dlhé roky tvrdila, že jej otec zomrel pri autonehode, pretože sa hanbila a nechcela vysvetľovať pravdu. „Kto by chcel rozprávať taký príbeh?“ povedala otvorene.
Prvýkrát sa k tragédii verejne postavila až v roku 2017, v rozhovore u Howarda Sterna. Neskôr o nej hovorila aj v roku 2019 pre NPR, vždy o niečo otvorenejšie. Až dnes, vo veku 50 rokov, poskytla v rozhovore pre The New York Times Magazine najdetailnejšie svedectvo – bez prikrášľovania, bez úniku.