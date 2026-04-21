Filmový svet smúti: Náhle zomrel slávny herec... Mal iba 57 rokov

LOS ANGELES - Nečakané úmrtie amerického herca Patricka Muldoona zasiahlo fanúšikov po celom svete. Hviezda seriálu Melrose Place zomrela vo veku 57 rokov po náhlom infarkte.
Šokujúca správa zasiahla fanúšikov televíznych seriálov aj akčných filmov 90. rokov. Americký herec Patrick Muldoon zomrel nečakane vo veku 57 rokov. Diváci si ho najviac spájajú so seriálom Melrose Place, v ktorom stvárnil Richarda Harta. Podľa informácií jeho manažéra herec skonal v nedeľu 19. apríla 2026 na následky infarktu. Jeho sestra, spisovateľka Shana Muldoon Zappa, pre TMZ uviedla, že osudné ráno trávil Patrick pokojne doma v Beverly Hills.
Po káve so svojou partnerkou sa odišiel osprchovať. Keď sa však v kúpeľni zdržal nezvyčajne dlho, jeho partnerka ho išla skontrolovať – našla ho v bezvedomí na podlahe. Privolaní záchranári sa ho pokúšali oživiť, no napriek ich úsiliu sa to nepodarilo. O to bolestnejšie pôsobí fakt, že ešte krátko pred smrťou bol aktívny na sociálnych sieťach, kde s nadšením komunikoval s fanúšikmi a naznačoval nové pracovné projekty.
Patrick Muldoon pochádzal z Kalifornie a svoju hereckú kariéru odštartoval výraznou úlohou v seriáli Tak plynie čas, kde stvárnil Austina Reeda. Výraznú stopu zanechal aj v spomínanom Melrose Place, kde patril medzi najpamätnejšie postavy. Filmoví fanúšikovia si ho pamätajú aj z kultového sci-fi filmu Hviezdna pechota, kde si zahral pilota Zandera Barcalowa. V príbehu súperil o lásku s postavou Johnnyho Rica, ktorú stvárnil Casper Van Dien, pričom ich spoločným objektom záujmu bola Carmen v podaní Denise Richards.
Práve s Richards ho neskôr spájal aj partnerský vzťah, ktorý síce nevydržal, no obaja si udržali blízke priateľstvo. Herec ešte stihol dokončiť pripravovaný thriller Dirty Hands, ktorý by mal mať premiéru v blízkej dobe. Na jeho uvedení sa však už osobne nezúčastní. Vo filme si opäť zahral po boku Denise Richards. Po hercovi zostala jeho partnerka Miriam Rothbart, rodičia a sestra Shana Muldoon Zappa. Patrick Muldoon nemal deti.