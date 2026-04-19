Bývalý manžel Jennifer Aniston sa konečne stal otcom: Dieťa mu porodila o 20 rokov mladšia žena!

LOS ANGELES - Hollywood má nový baby boom a tentoraz je v centre pozornosti Justin Theroux. Muž, ktorý roky žil po boku jednej z najväčších hviezd planéty, sa konečne dočkal potomka… ale nie s ňou.
Herec Justin Theroux sa 18. apríla 2026, vo veku 54 rokov, stal prvýkrát otcom. Spolu so svojou manželkou Nicole Brydon Bloom oznámili radostnú novinu jednoduchou, ale silnou vetou: „Je tu… sme zamilovaní.“ Na čiernobielej fotke drží Theroux novorodeného syna na hrudi – moment, ktorý okamžite obletel svet. Ide o chlapca, ktorého meno zatiaľ taja, no podľa niektorých zdrojov ide o Liama. Detaily si pár stráži, no emócie neskrývajú...
S Jennifer Aniston bol Justin Theroux ženatý v rokoch 2015 – 2018. Deti však nikdy nemali. Ich vzťah bol pod drobnohľadom, a otázka „kedy budú deti?“ ich prenasledovala celé roky. A dnes? Justin Theroux je o 8 rokov starší… a predsa sa stal otcom. Jeho nová životná kapitola sa volá Nicole Brydon Bloom – herečka, ktorá je od neho mladšia o viac než 20 rokov. Ich príbeh znie ako scenár romantického filmu: spoznali sa v roku 2022 na súkromnej párty v New Yorku. Spolu začali chodiť v roku 2023 a zásnuby prišli v 2024 v Taliansku. Svadba sa konala v marci 2025 v Mexiku. V decembri 2025 oznámili tehotenstvo a o pár mesiacov neskôr je dieťa na svete.
Tehotenstvo vraj nebolo úplne plánované, no obaja ho prijali s nadšením. Theroux v minulosti naznačoval, že nemá silnú potrebu mať deti. Zdá sa, že nová láska zmenila všetko. Hollywood si znova šepká: S Aniston to bola veľká láska, ale žiadne deti, s Bloom krátky vzťah… a okamžite rodina. Zatiaľ čo Theroux začína novú kapitolu ako otec, Jennifer Aniston deti stále nemá – a v minulosti otvorene hovorila o tlaku a špekuláciách okolo materstva. Ich príbehy sa tak dnes rozchádzajú viac než kedykoľvek predtým.
Pre Justina Therouxa sa začína úplne iný príbeh: už nie hollywoodsky manžel jednej z najväčších hviezd… ale otec. To, čo s jednou z najznámejších žien sveta nikdy neprišlo, prišlo rýchlo a nečakane, a s niekým úplne novým...
