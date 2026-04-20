Tragický osud hereckej hviezdy (†57) zo známeho filmu: Je mŕtva!

FRANCÚZSKO - Francúzska herečka Nadia Farès, známa z filmu Purpurové rieky, zomrela vo veku 57 rokov. Smutnú správu oznámili jej dcéry.
Herečka Nadia Farès, ktorú preslávila rola vo filme Purpurové rieky naposledy vydýchla vo veku 57 rokov. Smutnú správu oznámili jej dcéry. Odišla nečakane a veľmi skoro. 12. apríla ju našli na dne bazéna parížskeho súkromného športového klubu. Podľa informácii denníka Le Monde náhle stratila vedomie. Herečku následne previezli do nemocnice, kde bola niekoľko dní v kóme. Svoj boj o život, žiaľ, prehrala.
Podľa jej rodiny bola príčinou kolapsu zástava srdca. Úrady začali vyšetrovanie, no zatiaľ nenašli žiadne známky cudzieho zavinenia. „S nesmiernym smútkom oznamujeme, že v tento piatok zomrela Nadia Farès. Francúzsko stratilo veľkú umelkyňu, no pre nás je to predovšetkým mama, ktorú sme stratili,“ uviedli jej dcéry Cylia a Shana. Herečka síce mala plány do budúcna, no už sa jej nikdy nepodaria naplniť.
Jej život sprevádzali zdravotné komplikácie. V minulosti podstúpila náročnú operáciu mozgu kvôli aneuryzme a v priebehu štyroch rokov absolvovala aj tri operácie srdca. Napriek tomu sa snažila zostať aktívna a pravidelne športovala. Už v 90. rokoch Nadia spolupracovala s uznávanými režisérmi a postupne si budovala meno vo filmovom svete. Širšie publikum si ju zapamätalo najmä vďaka filmu Purpurové rieky z roku 2001, kde si zahrala po boku Jeana Rena a Vincenta Cassela. Tento úspech jej otvoril dvere aj do medzinárodných projektov, vrátane akčných filmov. Česť jej pamiatke.