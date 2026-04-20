Návrat roka: Spoznali by ste niekdajšiu sexicu po 34 rokoch?!

LOS ANGELES - Nečakaný návrat po viac než troch desaťročiach. Erika Eleniak sa opäť objaví v prostredí kultového seriálu Baywatch, ktorý ju preslávil! Spoznali by ste ju dnes?
Návrat, ktorý mnohí nečakali, no o to viac poteší fanúšikov legendárneho seriálu. Herečka Erika Eleniak sa po dlhých 34 rokoch opäť objavila v prostredí, ktoré ju kedysi katapultovalo medzi najväčšie televízne hviezdy. Diváci si ju dodnes spájajú s ikonickou postavou plavčíčky Shauny McClain zo seriálu Baywatch. Práve tento kultový projekt sa dnes vracia a David Chokachi nie je jediným známym menom, ktoré sa objavuje pred kamerami.
Viete, kto je táto žena? Kráska z kultového seriálu 90. rokov zmenená na nepoznanie!
Na pláž sa totiž vracia aj samotná Eleniak, ktorá seriál opustila už v roku 1992 po troch úspešných sezónach. Jej výkon, charizma aj prirodzený šarm z nej urobili jednu z najzapamätateľnejších tvárí celej éry. Po jej odchode prevzala štafetu Pamela Anderson, ktorá sa rýchlo stala novým sexsymbolom seriálu. „Bol to skvelý čas na odchod, pretože mojou labuťou piesňou bolo predstavenie CJ Parker, postavy Pamely Anderson. A myslím tým, že vyhrali v lotérii,“ priznala pred pár rokmi pre denník Mercury News.
Dnes by ju však na prvý pohľad spoznal len málokto. Na natáčaní pripravovanej novej verzie seriálu na pláži Marina Del Rey v južnej Kalifornii vyvolala rozruch nielen svojím návratom, ale aj výrazne zmeneným vzhľadom. V súkromí je herečka pokrytá tetovaniami, ktoré však museli tvorcovia kvôli zachovaniu autenticity postavy úplne zakryť. Na pľaci sa objavila v jednoduchej kombinácii – bielej blúzke a zelenom komplete – pričom všetky tetovania na rukách aj krku zmizli.
Postava Shauny totiž v pôvodnom seriáli žiadne tetovania nemala a herečka s nimi začala až po svojom odchode zo šou. Nový projekt však nestavia iba na spomienkach. Okrem známych mien prinesie aj mladé a aktuálne populárne tváre, ktoré majú osloviť novú generáciu divákov. Tvorcovia si zatiaľ detaily o rozsahu jej úlohy nechávajú pre seba. Podľa dostupných informácií sa jej postava v novom príbehu angažuje v mestskej rade v prímorskej Santa Monice. Shauni má pomôcť Hobiemu Buchannonovi, ktorého stvárňuje Stephen Amell, synovi legendárneho Mitcha Buchannona, s organizáciou prvého ročníka Plážových hier.
