Deň matiek si uctievajú aj politici: Pozrite sa, ako vyzerajú ich spoločné zábery, nie všetky sa rady fotia!

BRATISLAVA - Pri príležitosti Dňa matiek sa aj osoby z politického prostredia počas minulých rokov rozhodli verejnosti ukázať ženy, ktoré ich vychovávali od malička. Tie, ktoré ich viedli cestou životom až doteraz a ktorým vďačia za všetku lásku a porozumenie od detských čias. Toto sú matky politikov súčasného parlamentu a vládneho kabinetu.

Z pochopiteľných dôvodov je jednou z najviac sledovaných mám na Slovensku určite aj Marta Šimečková - matka Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska. Domácnosť má veľa spoločných fotografií, jedna z nich pochádza aj spred terasy domu.

Šimečka v marci 2025 zverejnil aj video z návštevy domu, kde vyrastal a kde navštívil svoju mamu. Vo videu jej aj osobne vyznal vďačnosť za to, čo všetko pre neho nezištne urobila.

Spoločnú fotografiu s mamou Júliou Dankovou svojho času zverejnil aj podpredseda parlamentu Andrej Danko zo Slovenskej národnej strany. Ten priznal, že ide o ženu, ktorej vďačí vo svojom živote za všetko, aj keď sa vraj nerada fotí.

Ako milujúci syn sa ešte v roku 2023 odprezentoval aj premiér a šéf Smeru-SD Robert Fico, ktorý svoju mamu zobral aj na najväčší sviatok demokracie - na voľby, no okrem iného s ňou stihol ešte navštíviť aj predchádzajúceho pápeža Františka vo Vatikáne. "Vždy, keď navštívim mamu, tak tu nájdem pokoj, pohodu. Nikto tu nerieši nezmysly. V rozhovoroch s mamou nachádzam obrovské množstvo skúseností a zdravého rozumu," povedal vtedy premiér. 

Svoju jedinečnú mamu určite nadovšetko miluje aj hlava štátu Peter Pellegrini. Ten už v minulosti vyhlásil, že je veľmi vďačný za to, že tú svoju môže stále objať a povedať jej, že jej ďakuje za všetko, čo pre neho urobila.

Príchod Dňa matiek vie vždy kreatívne oceniť aj šéf Sme rodina Boris Kollár, ktorý už aj počas minulých liet ocenil lásku svojej matky veľkou kyticou. Pri príležitosti tohto dňa už poďakoval aj všetkým ostatným matkám za ich starostlivosť.

Lásku svojej matky nevedel slovami dostatočne popísať ani predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský, ktorý to v roku 2025 mal o dosť ťažšie. Len krátko pred týmto dňom totiž navždy prišiel o svojho milovaného otca. "V našej rodine bude po nečakanom úmrtí dňom poznačeným smútkom za drahým otcom, za mamkiným drahým manželom. O to viac chcem byť pre mamku oporou, byť tým, ktorý v týchto ťažkých chvíľach bude s ňou a pre ňu. Všetky mamy si za ich starostlivosť a odovzdanie sa rodine zaslúžia našu lásku a pochopenie každý deň, nielen dnes," napísal pred rokom Majerský.

Starostlivosť svojej matke pravidelne prejavuje aj predseda parlamentu z Hlasu-SD Richard Raši.

Materskú nehu v tento vzácny deň oceňuje aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč. "Za všetko, čo pre nás robíte, vám patrí vďaka každý jeden deň. Tak, ako vy ste stáli pri nás v detstve, tak sme tu teraz pre vás my. Mami, ďakujem a prajem Ti krásny Deň matiek," napísal vlani Takáč.

V objatí so svojou mamou sa aktuálne ukázal aj predseda Slobody a Solidarity Branislav Gröhling.

