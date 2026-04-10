Kelly z Beverly Hills 90210 konečne vyšla s pravdou von! Kto bol jej skutočnou láskou zo seriálu?

LOS ANGELES - Hollywood miloval jej blond vlasy, ostrý jazyk a drámu okolo Kelly Taylorovej. Ale to, čo Jennie Garth nedávno priznala v rozhovore pre People, úplne šokovalo fanúšikov Beverly Hills, 90210 po celom svete… otvárajú sa dvere do temnejších zákutí jej srdca i kariéry.
Jennie Garth sa v spojitosti s ikonickým seriálom, ktorý sledovali milióny divákov počas 90. rokov, priznala, že jej prvou skutočnou láskou bol seriálový rebel, Dylan, ktorého hral Luke Perry. „Myslím, že bol mojou prvou skutočnou láskou,“ povedala Garth pre People, pričom priznala, že sa hranie romantického vzťahu pretavilo do skutočných emócií. „Linie sa často stávali mätúcimi a trocha rozmazanými… Bolo tam veľa intímnych rozhovorov a momentov medzi týmito dvoma postavami, a myslím, že som sa do toho dostala a dovolila som si myslieť, že to bolo skutočné. Mali sme veľmi zvláštny vzťah.“
Aj keď sa obaja nakoniec zosobášili s inými, Luke Perry s Rachel Sharp a Jennie Garth s muzikantom Danielom B. Clarkom, ich spojenie zostalo. Bolo medzi nimi hlboké priateľstvo, ktoré preniklo do ich životov. Smrť Perryho po mŕtvici v roku 2019 ju zasiahla silno: „Stále to nedáva zmysel, že tu nie je,“ priznala v podcaste.
Jennie Garth ako Kelly Taylor vstúpila do televíznej histórie v roku 1990 a ostala ikonickou postavou počas celých 10 sezón seriálu. Seriál sa stal kultovým fenoménom. Prepojil rodinné konflikty, lásky, zrady aj dospievanie. V People Garth nevynechala ani temnejšie kapitoly svojho života. Opísala boj s osobnou identitou, úzkosťami a tlakom slávy, ktoré ju sprevádzali od teenagerky až po dospelosť.