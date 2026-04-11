To je ale grand! Ben Affleck daroval Jennifer po rozvode ich vysnené sídlo za 60 miliónov!

LOS ANGELES - To, čo by sa v Hollywoode čakalo ako krvavý boj o majetok, sa zmenilo na niečo úplne opačné. Ben Affleck urobil gesto, ktoré mnohí nazývajú najšokujúcejším rozchodovým darom dekády. Svojej exmanželke Jennifer Lopez totiž daroval svoj podiel na ich luxusnej vile v hodnote približne 60 miliónov dolárov, úplne zadarmo.
Ich príbeh bol ako z filmu. Jennifer Lopez a Ben Affleck sa zamilovali už v roku 2002. Rozišli sa a po 20 rokoch sa dali opäť dokopy. Svadba bola v roku 2022 a rozvod oznámili už v roku 2024. A práve ich spoločná vila v Beverly Hills mala byť symbolom druhej šance. 38 000 m² luxusu, 12 spální, 24 kúpeľní, bazény, športové ihriská, parkovanie pre desiatky áut. Lenže sen sa rýchlo zmenil na nočnú moru...
Prečo daroval Ben Affleck svoj podiel v honosnej vile Jennifer úplne zadarmo? Znie to šialene, ale dôvody dávajú zmysel. Ben chcel čistý rez po rozvode, nechcel sa ďalej viazať na spoločný majetok a podľa dokumentov išlo o „prevod medzi manželmi“ v rámci dohody. Niektoré zdroje hovoria aj o tom, že po obrovských finančných úspechoch si to jednoducho mohol dovoliť a rozhodol sa pre pokoj namiesto konfliktu.