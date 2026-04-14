Nominácia na Oscara v desiatich jej zničila život! Detská hviezda si prešla peklom: Predstierala som, že...

LOS ANGELES - Za úsmevom malej finalistky z Little Miss Sunshine sa skrýval začiatok príbehu, ktorý dnes mnohých šokuje. Abigail Breslin vyrastala pred očami sveta – a práve to sa jej mohlo stať osudným. To, čím si musela prejsť, je realita temnej stránky hollywoodskeho pozlátka...
Aj keď Abigail Breslin nikdy nepatrila medzi celebrity, ktoré detailne rozpitvali diagnózu do posledného detailu, opakovane sa objavili zmienky o problémoch s telom, tlakom a psychikou, ktoré s poruchami príjmu potravy úzko súvisia. Abigail vyrastala v centre pozornosti už od detstva, čelila hodnoteniu svojho vzhľadu prakticky nonstop a otvorene vystupovala proti body shamingu.
V jej prípade prišla sláva príliš skoro. Abigail Breslin mala len 10 rokov, keď získala nomináciu na Oscara za Little Miss Sunshine. To, čo vyzeralo ako rozprávka, malo aj temnú stránku. Okamžitá sláva, očakávania dospelých v detskom veku a neustále porovnávanie patria medzi hlavné faktory, ktoré sú podľa odborníkov častým spúšťačom porúch príjmu potravy u mladých žien.
Abigail Breslin sama otvorene priznala, že trpí úzkosťou a panickými atakmi, prežila násilný vzťah a trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Anorexiu a bulímiňu jej diagnostikovali v 15-tich, úzkosti už v 13-tich rokoch. Ako sama naznačila, prešla si šialenými životnými situáciami, ktoré zásadne ovplyvnili jej pohľad na svet. „Chvíľu som sa za tieto nálepky a stigmu, ktorá sa s nimi spája, hanbila. Teraz to vnímam ako súčasť toho, kým som... Každý deň, keď nemám záchvat paniky, je víťazstvo,“ priznala.