Melanii Trump definitívne praskli nervy, prehovorila o Epsteinovi: Samé špinavosti!

USA - Prvá dáma Melania Trump sa ostro ohradila voči tomu, čo nazýva „hnusnými ohováraniami“ spájajúcimi ju s neslávne známym finančníkom Jeffrey Epsteinom. V emotívnom vyhlásení priamo z Bieleho domu verejnosti odkázala, že ide o čisté klamstvá a pokus pošpiniť jej meno. Okamžite sa na ňu spustila vlna kritiky.
„Nikdy som nemala ani tušenie o Epsteinových zvrátených zločinoch,“ vyhlásila počas mimoriadne emotívnej tlačovej konferencie prezidentova manželka. Zároveň zdôraznila, že s ním nikdy nebola kamarátka Epsteina, nelietala jeho súkromným lietadlom a ani raz nevkročila na jeho neslávny ostrov.
A čo je ešte dôležitejšie – Melania rázne odmietla aj špekulácie, že by ju Epstein zoznámil s jej manželom, prezidentom Donald Trump ako o tomo informovali mnohé médiá.
Melania Trump zároveň poprela akékoľvek väzby nielen na Epsteina, ale aj na jeho blízku spolupracovníčku Ghislaine Maxwell. Zároveň vyzvala Kongres, aby konečne konal. Epstein – odsúdený sexuálny delikvent, ktorý zomrel vo väzení počas čakania na proces za obchodovanie s ľuďmi – podľa nej nesmie byť zabudnutý. „Každá žena má právo vystúpiť a povedať svoj príbeh verejne, ak chce,“ zdôraznila prvá dáma.